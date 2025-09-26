Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/tsb-862844221.html
ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов
ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов - 26.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов
ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, это не касается... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:32+0300
2025-09-26T17:32+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, это не касается вновь инвестируемых нерезидентами средств, учитываемых на счетах типа "Ин", следует из сообщения регулятора. "Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2025 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры были введены 1 апреля 2022 года", - сообщает регулятор. В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, поясняет ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20250926/tsb-862839755.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08c8e40c6ee6edf43e6e834d08b20443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Банк России
17:32 26.09.2025
 
ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

ЦБ продлил ограничения на переводы "недружественных" нерезидентов со счетов брокеров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, это не касается вновь инвестируемых нерезидентами средств, учитываемых на счетах типа "Ин", следует из сообщения регулятора.
"Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2025 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры были введены 1 апреля 2022 года", - сообщает регулятор.
В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, поясняет ЦБ РФ.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу на 6 месяцев
16:50
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала