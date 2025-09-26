https://1prime.ru/20250926/tsb-862844221.html

ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

2025-09-26T17:32+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, это не касается вновь инвестируемых нерезидентами средств, учитываемых на счетах типа "Ин", следует из сообщения регулятора. "Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2025 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры были введены 1 апреля 2022 года", - сообщает регулятор. В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, поясняет ЦБ РФ.

