РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"

РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"

2025-09-26T13:17+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber": единого маркетплейса с прозрачными механизмами заказа мультимодальной цифровой услуги, сообщил замгендиректора перевозчика Евгений Чаркин. Ранее Чаркин сообщил, что РЖД под эгидой министерства транспорта совместно с "Росатомом" в лице Fesco занимаются созданием национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Создание такой платформы, пояснял замглавы РЖД, должно серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота. "Есть идея сделать некий грузовой Uber, то есть единый маркетплейс, где будут прозрачные механизмы заказа мультимодальной цифровой услуги. И мы совместно с коллегами из "Росатома" сейчас к этому проекту приступаем", - рассказал Чаркин на международном форуме WorldAtomicWeek, продолжая тему национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Глава государства указывал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

