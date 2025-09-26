https://1prime.ru/20250926/uber-862817853.html
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber" - 26.09.2025, ПРАЙМ
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber": единого маркетплейса с прозрачными механизмами заказа мультимодальной цифровой услуги, сообщил... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:17+0300
2025-09-26T13:17+0300
2025-09-26T13:17+0300
экономика
технологии
бизнес
рф
владимир путин
михаил мишустин
ржд
росатом
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/30/826613044_153:0:2622:1389_1920x0_80_0_0_96accc0b55373e190aaae8f4dc06eb5d.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber": единого маркетплейса с прозрачными механизмами заказа мультимодальной цифровой услуги, сообщил замгендиректора перевозчика Евгений Чаркин. Ранее Чаркин сообщил, что РЖД под эгидой министерства транспорта совместно с "Росатомом" в лице Fesco занимаются созданием национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Создание такой платформы, пояснял замглавы РЖД, должно серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота. "Есть идея сделать некий грузовой Uber, то есть единый маркетплейс, где будут прозрачные механизмы заказа мультимодальной цифровой услуги. И мы совместно с коллегами из "Росатома" сейчас к этому проекту приступаем", - рассказал Чаркин на международном форуме WorldAtomicWeek, продолжая тему национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Глава государства указывал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
https://1prime.ru/20250819/perevozki-860904035.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/30/826613044_461:0:2313:1389_1920x0_80_0_0_9452f38507881b667c740fa0d35350b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, рф, владимир путин, михаил мишустин, ржд, росатом, fesco
Экономика, Технологии, Бизнес, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, РЖД, Росатом, FESCO
РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber"
РЖД и Росатом создадут "грузовой Uber"
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РЖД и "Росатом" займутся созданием "грузового Uber": единого маркетплейса с прозрачными механизмами заказа мультимодальной цифровой услуги, сообщил замгендиректора перевозчика Евгений Чаркин.
Ранее Чаркин сообщил, что РЖД
под эгидой министерства транспорта совместно с "Росатомом
" в лице Fesco
занимаются созданием национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина
. Создание такой платформы, пояснял замглавы РЖД, должно серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота.
"Есть идея сделать некий грузовой Uber
, то есть единый маркетплейс, где будут прозрачные механизмы заказа мультимодальной цифровой услуги. И мы совместно с коллегами из "Росатома" сейчас к этому проекту приступаем", - рассказал Чаркин на международном форуме WorldAtomicWeek, продолжая тему национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил Минтрансу и Минцифры
до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде.
Глава государства указывал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках