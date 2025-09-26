https://1prime.ru/20250926/ubiystvo-862791843.html

В Испании опознали в убитой 20 лет назад девушке россиянку

2025-09-26T02:03+0300

2025-09-26T02:03+0300

2025-09-26T02:30+0300

происшествия

испания

убийство

опознание

https://cdnn.1prime.ru/img/76422/37/764223716_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_231ea57ed68327f18601bdb91952ac8e.jpg

МОСКВА, 26 сентября — ПРАЙМ. В Барселоне почти двадцать лет назад была найдена мертвая девушка, которая, как выяснилось, является гражданкой России, сообщатся на сайте Министерства внутренних дел Испании. "Полиция успешно идентифицировала женщину, известную как "Женщина в розовом", в рамках международной операции, проводимой Интерполом", — сообщает сайт.Представители МВД уточнили, что 3 июля 2005 года в барселонском районе Виладеканс таксист обнаружил тело с признаками насильственной смерти. Первоначальные следственные действия не привели к установлению ее личности, и дело оставалось нерешенным в течение почти двадцати лет. Разобраться в деталях удалось только после нескольких сопоставлений идентификационных данных, которые Интерпол в Мадриде предоставил от турецких коллег. Турецкие власти сообщили о возможном совпадении некоторых отпечатков пальцев в их базе с отпечатками "Женщины в розовом", указывая, что она может быть российского происхождения. Получив отпечатки, испанская полиция смогла подтвердить личность погибшей. Как сообщает МВД, идентификацию впоследствии подтвердили и в России путем сравнения генетического материала жертвы и ее родственницы. МВД Испании не раскрывает имя "Женщины в розовом", лишь уточняет, что на момент смерти ей было 31 год.

испания

2025

испания, убийство, опознание