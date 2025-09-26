Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании опознали в убитой 20 лет назад девушке россиянку - 26.09.2025
В Испании опознали в убитой 20 лет назад девушке россиянку
В Испании опознали в убитой 20 лет назад девушке россиянку - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Испании опознали в убитой 20 лет назад девушке россиянку
В Барселоне почти двадцать лет назад была найдена мертвая девушка, которая, как выяснилось, является гражданкой России, сообщатся на сайте Министерства... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сентября — ПРАЙМ. В Барселоне почти двадцать лет назад была найдена мертвая девушка, которая, как выяснилось, является гражданкой России, сообщатся на сайте Министерства внутренних дел Испании. "Полиция успешно идентифицировала женщину, известную как "Женщина в розовом", в рамках международной операции, проводимой Интерполом", — сообщает сайт.Представители МВД уточнили, что 3 июля 2005 года в барселонском районе Виладеканс таксист обнаружил тело с признаками насильственной смерти. Первоначальные следственные действия не привели к установлению ее личности, и дело оставалось нерешенным в течение почти двадцати лет. Разобраться в деталях удалось только после нескольких сопоставлений идентификационных данных, которые Интерпол в Мадриде предоставил от турецких коллег. Турецкие власти сообщили о возможном совпадении некоторых отпечатков пальцев в их базе с отпечатками "Женщины в розовом", указывая, что она может быть российского происхождения. Получив отпечатки, испанская полиция смогла подтвердить личность погибшей. Как сообщает МВД, идентификацию впоследствии подтвердили и в России путем сравнения генетического материала жертвы и ее родственницы. МВД Испании не раскрывает имя "Женщины в розовом", лишь уточняет, что на момент смерти ей было 31 год.
02:03 26.09.2025 (обновлено: 02:30 26.09.2025)
 
В Испании опознали в убитой 20 лет назад девушке россиянку

МВД Испании: в убитой 20 лет назад "Женщине в розовом" опознали гражданку России

МОСКВА, 26 сентября — ПРАЙМ. В Барселоне почти двадцать лет назад была найдена мертвая девушка, которая, как выяснилось, является гражданкой России, сообщатся на сайте Министерства внутренних дел Испании.
"Полиция успешно идентифицировала женщину, известную как "Женщина в розовом", в рамках международной операции, проводимой Интерполом", — сообщает сайт.
Представители МВД уточнили, что 3 июля 2005 года в барселонском районе Виладеканс таксист обнаружил тело с признаками насильственной смерти. Первоначальные следственные действия не привели к установлению ее личности, и дело оставалось нерешенным в течение почти двадцати лет.
Разобраться в деталях удалось только после нескольких сопоставлений идентификационных данных, которые Интерпол в Мадриде предоставил от турецких коллег. Турецкие власти сообщили о возможном совпадении некоторых отпечатков пальцев в их базе с отпечатками "Женщины в розовом", указывая, что она может быть российского происхождения.
Получив отпечатки, испанская полиция смогла подтвердить личность погибшей. Как сообщает МВД, идентификацию впоследствии подтвердили и в России путем сравнения генетического материала жертвы и ее родственницы.
МВД Испании не раскрывает имя "Женщины в розовом", лишь уточняет, что на момент смерти ей было 31 год.
