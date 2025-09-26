https://1prime.ru/20250926/ukraina-862791467.html

"Мы на пороге": на Западе рассказали о надвигающейся катастрофе на Украине

По мнению геополитического аналитика и профессора Туомаса Малинена, опубликованному в социальной сети X, скоро Украина может исчезнуть как государство. | 26.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. По мнению геополитического аналитика и профессора Туомаса Малинена, опубликованному в социальной сети X, скоро Украина может исчезнуть как государство.“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование,” — отметил он.Профессор таким образом отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, касающееся возможного возвращения Украиной утраченных территорий.Во вторник президент США после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что благодаря поддержке Евросоюза и финансовой помощи НАТО Киев способен вернуть себе все потерянные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, указал на то, что Трамп пока не делал прямых заявлений об отказе от курса на мирное разрешение украинского конфликта.

