"Мы на пороге": на Западе рассказали о надвигающейся катастрофе на Украине - 26.09.2025
"Мы на пороге": на Западе рассказали о надвигающейся катастрофе на Украине
По мнению геополитического аналитика и профессора Туомаса Малинена, опубликованному в социальной сети X, скоро Украина может исчезнуть как государство. | 26.09.2025
2025-09-26T01:49+0300
2025-09-26T01:49+0300
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. По мнению геополитического аналитика и профессора Туомаса Малинена, опубликованному в социальной сети X, скоро Украина может исчезнуть как государство.“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование,” — отметил он.Профессор таким образом отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, касающееся возможного возвращения Украиной утраченных территорий.Во вторник президент США после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что благодаря поддержке Евросоюза и финансовой помощи НАТО Киев способен вернуть себе все потерянные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, указал на то, что Трамп пока не делал прямых заявлений об отказе от курса на мирное разрешение украинского конфликта.
01:49 26.09.2025
 
"Мы на пороге": на Западе рассказали о надвигающейся катастрофе на Украине

Туомас Малинен заявил, что Украина скоро может перестать существовать

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. По мнению геополитического аналитика и профессора Туомаса Малинена, опубликованному в социальной сети X, скоро Украина может исчезнуть как государство.
“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование,” — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Профессор таким образом отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, касающееся возможного возвращения Украиной утраченных территорий.
Во вторник президент США после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что благодаря поддержке Евросоюза и финансовой помощи НАТО Киев способен вернуть себе все потерянные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, указал на то, что Трамп пока не делал прямых заявлений об отказе от курса на мирное разрешение украинского конфликта.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Будет еще хуже". На Западе сделали заявление о России и Украине
24 сентября, 01:36
 
