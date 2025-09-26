Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предупредили об отключении газа зимой
10:56 26.09.2025
 
На Украине предупредили об отключении газа зимой

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Отключения газа ожидается на Украине предстоящей зимой из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла, заявил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой.
"Зима будет очень сложной. Газа у нас мало. Поэтому ожидаю ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель, даст Бог. Мы будем вынуждены сидеть в многоквартирных домах, где температура будет не привычные 17-22 градусов тепла, а 12-14 градусов тепла и будет снижено давление, возможно, даже отключения газа будут. Потому что у нас поражена объединенная газотранспортная система и газовые хранилища неоднократно", - сказал Попенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Он также напомнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
