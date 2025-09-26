https://1prime.ru/20250926/ukraina-862830224.html

На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа

На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа

2025-09-26T15:11+0300

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украине может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft. "Хотя его (главы Белого дома - Прим.ред) риторика воинственна, его политика носит транзакционный характер. Он предполагает, что США будут оптовым поставщиком оружия в Европу, а не прямым спонсором. Для Киева это далеко от идеала, поскольку теперь он должен полагаться в первую очередь на европейскую помощь, которая может оказаться недостаточной", — говорится в публикации.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

