Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862830224.html
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа - 26.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
Украине может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft. "Хотя его (главы... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:11+0300
2025-09-26T15:11+0300
украина
сша
дональд трамп
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_f974ad2512480adc014c19fdff706be3.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украине может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft. "Хотя его (главы Белого дома - Прим.ред) риторика воинственна, его политика носит транзакционный характер. Он предполагает, что США будут оптовым поставщиком оружия в Европу, а не прямым спонсором. Для Киева это далеко от идеала, поскольку теперь он должен полагаться в первую очередь на европейскую помощь, которая может оказаться недостаточной", — говорится в публикации.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
https://1prime.ru/20250925/tusk-862769183.html
https://1prime.ru/20250925/tramp-862765824.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_900331862abceeb7fc0fa322e4208b7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп, ес, нато
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, ЕС, НАТО
15:11 26.09.2025
 
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа

RS: Киеву может не хватить помощи ЕС после слов Трампа о возвращении территорий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украине может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft.

"Хотя его (главы Белого дома - Прим.ред) риторика воинственна, его политика носит транзакционный характер. Он предполагает, что США будут оптовым поставщиком оружия в Европу, а не прямым спонсором. Для Киева это далеко от идеала, поскольку теперь он должен полагаться в первую очередь на европейскую помощь, которая может оказаться недостаточной", — говорится в публикации.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине
Вчера, 15:42
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Вчера, 14:04
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала