Президент Румынии сделал заявление о войне с Россией - 26.09.2025
Президент Румынии сделал заявление о войне с Россией
Президент Румынии сделал заявление о войне с Россией - 26.09.2025, ПРАЙМ
Президент Румынии сделал заявление о войне с Россией
Президент Румынии Никушор Дан не увидел угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24."Вероятность распространения военного... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:16+0300
2025-09-26T15:16+0300
румыния
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/13/857697379_0:208:1440:1018_1920x0_80_0_0_8c37a69a29fc02c89475e96a9b5c42cd.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан не увидел угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24."Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала", — сказал он.При этом глава государства отметил, что не видит признаков того, что Россия готовится напасть на страны НАТО.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
румыния
украина
2025
румыния, украина, нато
РУМЫНИЯ, УКРАИНА, НАТО
15:16 26.09.2025
 
Президент Румынии сделал заявление о войне с Россией

Президент Румынии Дан: вероятность расширения конфликта за пределы Украины мала

© Фото : Official social media page of Nicușor DanНикушор Дан
Никушор Дан - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Никушор Дан. Архивное фото
© Фото : Official social media page of Nicușor Dan
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан не увидел угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24.

"Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала", — сказал он.
При этом глава государства отметил, что не видит признаков того, что Россия готовится напасть на страны НАТО.

В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
РУМЫНИЯ УКРАИНА НАТО
 
 
