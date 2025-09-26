https://1prime.ru/20250926/utrata-862828320.html
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:54+0300
2025-09-26T14:54+0300
2025-09-26T14:54+0300
россия
общество
маргарита симоньян
госдума
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827485_0:128:3087:1864_1920x0_80_0_0_27f25b834863425194787606131ab699.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827485_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c6197d303fabb188cd8cef04f48a97e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , маргарита симоньян, госдума, rt
РОССИЯ, Общество , Маргарита Симоньян, Госдума, RT
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
Депутат Нилов назвал смерть режиссера Кеосаяна невосполнимой утратой
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
.
"Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.