Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/utrata-862828320.html
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:54+0300
2025-09-26T14:54+0300
россия
общество
маргарита симоньян
госдума
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827485_0:128:3087:1864_1920x0_80_0_0_27f25b834863425194787606131ab699.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827485_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c6197d303fabb188cd8cef04f48a97e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , маргарита симоньян, госдума, rt
РОССИЯ, Общество , Маргарита Симоньян, Госдума, RT
14:54 26.09.2025
 
В Госдуме назвали смерть Кеосаяна невосполнимой утратой

Депутат Нилов назвал смерть режиссера Кеосаяна невосполнимой утратой

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкПионерские чтения
Пионерские чтения - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.
Режиссер Тигран Кеосаян - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Умер Тигран Кеосаян
14:48
 
РОССИЯОбществоМаргарита СимоньянГосдумаRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала