Банки доработают функционал для внедрения "спецкнопки" против мошенников

2025-09-26T15:35+0300

мошенничество

банки

финансы

технологии

эльвира набиуллина

банк россия

втб

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Крупные российские банки уже дорабатывают свою функционал для внедрения "спецкнопки" для сигналов о мошенничестве, сообщил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в кулуарах XXII Международного банковского форума. "Банки в настоящее время дорабатывают свои сервисы. С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать банки с октября внедрить в мобильные приложения так называемую "спецкнопку" для сигналов о мошенничестве. В пресс-службе ВТБ перед ПМЭФ-2025 сообщали РИА Новости, что большинство россиян (79%) поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковских приложениях, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.

