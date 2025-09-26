https://1prime.ru/20250926/uvarov-862832240.html
Банки доработают функционал для внедрения "спецкнопки" против мошенников
Банки доработают функционал для внедрения "спецкнопки" против мошенников - 26.09.2025, ПРАЙМ
Банки доработают функционал для внедрения "спецкнопки" против мошенников
Крупные российские банки уже дорабатывают свою функционал для внедрения "спецкнопки" для сигналов о мошенничестве, сообщил журналистам директор департамента... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:35+0300
2025-09-26T15:35+0300
2025-09-26T15:35+0300
мошенничество
банки
финансы
технологии
эльвира набиуллина
банк россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Крупные российские банки уже дорабатывают свою функционал для внедрения "спецкнопки" для сигналов о мошенничестве, сообщил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в кулуарах XXII Международного банковского форума. "Банки в настоящее время дорабатывают свои сервисы. С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать банки с октября внедрить в мобильные приложения так называемую "спецкнопку" для сигналов о мошенничестве. В пресс-службе ВТБ перед ПМЭФ-2025 сообщали РИА Новости, что большинство россиян (79%) поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковских приложениях, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.
https://1prime.ru/20250926/tsb-862830060.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, технологии, эльвира набиуллина, банк россия, втб
Мошенничество, Банки, Финансы, Технологии, Эльвира Набиуллина, банк Россия, ВТБ
Банки доработают функционал для внедрения "спецкнопки" против мошенников
Уваров: банки дорабатывают сервисы для сигналов о мошенничестве