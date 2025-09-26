https://1prime.ru/20250926/vagon-862798662.html

Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех

Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех - 26.09.2025, ПРАЙМ

Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех

Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T09:15+0300

2025-09-26T09:15+0300

2025-09-26T09:15+0300

происшествия

бизнес

россия

общество

амурская область

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября на перегоне "Беленькая - Путевой Пост 139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. "На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250916/zaderzhanie-862328285.html

амурская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , амурская область, рф, ск рф