Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250926/vagon-862798662.html
Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех
Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех - 26.09.2025, ПРАЙМ
Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех
Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:15+0300
2025-09-26T09:15+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
амурская область
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября на перегоне "Беленькая - Путевой Пост 139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. "На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250916/zaderzhanie-862328285.html
амурская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , амурская область, рф, ск рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , Амурская область, РФ, СК РФ
09:15 26.09.2025
 
Число погибших при сходе вагонов в Приамурье достигло трех

В Амурской области при сходе вагонов и укладочного крана погибли три человека

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Число погибших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 19 сентября на перегоне "Беленькая - Путевой Пост 139 км" Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером.
"На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе
16 сентября, 10:01
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбществоАмурская областьРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала