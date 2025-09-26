https://1prime.ru/20250926/ves-862828944.html

В Росатоме рассказали о преимуществах возобновляемой энергетики для ДФО

В Росатоме рассказали о преимуществах возобновляемой энергетики для ДФО - 26.09.2025, ПРАЙМ

В Росатоме рассказали о преимуществах возобновляемой энергетики для ДФО

Возобновляемая энергетика и ветроэнергетика смогут предотвратить дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, сообщила РИА Новости руководитель проектного офиса... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:58+0300

2025-09-26T14:58+0300

2025-09-26T14:58+0300

энергетика

россия

дальний восток

хабаровский край

амурская область

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965998_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fc578543c51d2cd8990295fff337fad6.jpg

ХАБАРОВСК, 26 сен - ПРАЙМ. Возобновляемая энергетика и ветроэнергетика смогут предотвратить дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, сообщила РИА Новости руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития АО "Росатом Возобновляемая энергия" Ольга Уханова. "Дальний Восток для нас - это новое путешествие. Туда мы отправились, можно сказать, не сами, а при поддержке и по поручению министерства энергетики. Вы знаете, в августе этого года проводился дополнительный отбор. Проводился он в связи с тем, что на Дальнем Востоке действительно очень быстро растет потребление электроэнергии, и есть риск возникновения дефицитов. И только возобновляемая энергетика и ветроэнергетика способны технологически достаточно быстро реализовать этот вызов", - сказала Уханова. Компания намерена была строить первые объекты в Хабаровском крае, но места под них в итоге стали резервными. Приоритетнее было решено построить крупную ВЭС в Амурской области, сообщила ранее РИА Новости Уханова. Сроки реализации - конец 2027-го и 2028 годов. Кроме того, поскольку компания базируется на юге России, рассматривается возможность локализации производства оборудования на Дальнем Востоке. "Дело в том, что в программе, в которой мы работаем, требования локализации являются обязательными. Однако тот объем, который разыгрывает на сегодня Минэнерго, он, мягко говоря, недостаточный, чтобы строить новые заводы. И если будет принято решение, что возобновляемая энергетика на Дальнем Востоке будет дальше развиваться, то мы будем искать промышленную площадку. И здесь несомненное преимущество у Хабаровского края", - разъяснила Уханова. По ее словам, на сегодняшний день в компании локализовано производство всех крупных узлов: башни, гондолы, генераторы, лопасти. Все это очень габаритно. Например, длина только лопасти составляет 50 метров и весит она больше семи тонн. "Возить все это с европейской части в России очень-очень невыгодно. Поэтому реализация проектов по локализации была бы возможна. Ждем сигналов. Хабаровский судозавод мог бы рассматриваться как площадка для такой локализации. Мы когда прорабатывали, подступались к проекту, мы смотрели площадку именно под локализацию лопастей", - заключила собеседница агентства. Эксперт в пятницу выступила с лекцией для хабаровских студентов и школьников, принимая участие в марафоне "Знание.Первые", посвященному 80-летию атомной промышленности России. Мероприятие прошло в Хабаровске впервые.

https://1prime.ru/20250910/minenergo-862081725.html

дальний восток

хабаровский край

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, хабаровский край, амурская область, росатом