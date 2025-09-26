Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС
Флаг Вьетнама. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя", сообщил "Росатом".
"Двадцать шестого сентября "на полях" международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW -2025) в Москве АО "Росатом Зарубежная генерация" (входит в контур госкорпорации "Росатом") и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) подписали меморандум о взаимопонимании, который заложил основу для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС "Ниньтхуан-1" в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении.
Документ направлен на объединение усилий в области актуализации технико-экономического обоснования и досье площадки для первой АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Также меморандум предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры, подготовки специалистов и в других областях.
"Достигнутые договоренности развивают инициативу сторон по возобновлению проекта сооружения первой АЭС во Вьетнаме, получившую импульс в январе текущего года по итогам визита в страну премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, а также подписания меморандума о взаимопонимании о развитии сотрудничества в атомной сфере между АО "Росатом Энергетические Проекты" (входит в "Росатом") и Электроэнергетической корпорацией Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN)", - отмечается в сообщении.
В мае нынешнего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.