https://1prime.ru/20250926/vetnam-862826110.html

Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС

Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС

Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:36+0300

2025-09-26T14:36+0300

2025-09-26T14:36+0300

энергетика

россия

вьетнам

москва

михаил мишустин

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя", сообщил "Росатом". "Двадцать шестого сентября "на полях" международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW -2025) в Москве АО "Росатом Зарубежная генерация" (входит в контур госкорпорации "Росатом") и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) подписали меморандум о взаимопонимании, который заложил основу для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС "Ниньтхуан-1" в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении. Документ направлен на объединение усилий в области актуализации технико-экономического обоснования и досье площадки для первой АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Также меморандум предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры, подготовки специалистов и в других областях. "Достигнутые договоренности развивают инициативу сторон по возобновлению проекта сооружения первой АЭС во Вьетнаме, получившую импульс в январе текущего года по итогам визита в страну премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, а также подписания меморандума о взаимопонимании о развитии сотрудничества в атомной сфере между АО "Росатом Энергетические Проекты" (входит в "Росатом") и Электроэнергетической корпорацией Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN)", - отмечается в сообщении. В мае нынешнего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.

https://1prime.ru/20250926/iran--862821392.html

вьетнам

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, москва, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом