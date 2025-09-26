Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/vetnam-862826110.html
Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС
Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС
Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:36+0300
2025-09-26T14:36+0300
энергетика
россия
вьетнам
москва
михаил мишустин
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя", сообщил "Росатом". "Двадцать шестого сентября "на полях" международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW -2025) в Москве АО "Росатом Зарубежная генерация" (входит в контур госкорпорации "Росатом") и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) подписали меморандум о взаимопонимании, который заложил основу для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС "Ниньтхуан-1" в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении. Документ направлен на объединение усилий в области актуализации технико-экономического обоснования и досье площадки для первой АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Также меморандум предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры, подготовки специалистов и в других областях. "Достигнутые договоренности развивают инициативу сторон по возобновлению проекта сооружения первой АЭС во Вьетнаме, получившую импульс в январе текущего года по итогам визита в страну премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, а также подписания меморандума о взаимопонимании о развитии сотрудничества в атомной сфере между АО "Росатом Энергетические Проекты" (входит в "Росатом") и Электроэнергетической корпорацией Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN)", - отмечается в сообщении. В мае нынешнего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.
https://1prime.ru/20250926/iran--862821392.html
вьетнам
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_102:0:923:616_1920x0_80_0_0_f44364bb2d79c3ac08335e43468db6cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, москва, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом
14:36 26.09.2025
 
Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта первой вьетнамской АЭС

Россия и Вьетнам актуализируют ТЭО для проекта АЭС "Ниньтхуан-1"

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Флаг Вьетнама. Архивное фото
© flickr.com / manschu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя", сообщил "Росатом".
"Двадцать шестого сентября "на полях" международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW -2025) в Москве АО "Росатом Зарубежная генерация" (входит в контур госкорпорации "Росатом") и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) подписали меморандум о взаимопонимании, который заложил основу для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС "Ниньтхуан-1" в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении.
Документ направлен на объединение усилий в области актуализации технико-экономического обоснования и досье площадки для первой АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Также меморандум предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры, подготовки специалистов и в других областях.
"Достигнутые договоренности развивают инициативу сторон по возобновлению проекта сооружения первой АЭС во Вьетнаме, получившую импульс в январе текущего года по итогам визита в страну премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, а также подписания меморандума о взаимопонимании о развитии сотрудничества в атомной сфере между АО "Росатом Энергетические Проекты" (входит в "Росатом") и Электроэнергетической корпорацией Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN)", - отмечается в сообщении.
В мае нынешнего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России
13:56
 
ЭнергетикаРОССИЯВЬЕТНАММОСКВАМихаил МишустинАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала