Названы вклады в банках, которые остаются выгодными

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, банки пока готовы предлагать выгодные варианты по вкладам. Как выбрать наиболее подходящий, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.“Выбор зависит от размера минимальной суммы, срока размещения, наличия дополнительных условий и привлекательности процентной ставки. При этом важно смотреть на сопутствующие условия”, - подчеркнула она.В качестве примера она привела несколько банков, которые до сих пор предлагают ставку под 30% годовых. Но это доступно лишь для определенной группы клиентов и на короткий срок. При этом есть варианты, позволяющие получать стабильный доход в ближайшие 3-6 месяцев.Есть предложения и для тех, кому важен высокий доход вкупе с возможностью быстро вывести средства. “Здесь подойдут варианты с максимально высокой ставкой на месяц, и такие на рынке есть”, - заверила финансист.Оптимальный выбор банки предлагают для консервативных инвесторов, ищущих надежные способы вложения средств. Как правило, это баланс между суммой минимального взноса и ставкой в районе 16-18%.“Перед выбором конкретного банка и продукта рекомендуется изучить условия каждого варианта, учесть личные финансовые цели и возможные ограничения. Консультирование с финансовым специалистом также может оказаться полезным для принятия оптимального решения”, - заключила Ермилова.

