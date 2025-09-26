https://1prime.ru/20250926/vklad-862777035.html
Названы вклады в банках, которые остаются выгодными
Названы вклады в банках, которые остаются выгодными - 26.09.2025, ПРАЙМ
Названы вклады в банках, которые остаются выгодными
Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, банки пока готовы предлагать выгодные варианты по вкладам. Как выбрать наиболее подходящий, агентству “Прайм”... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T02:02+0300
2025-09-26T02:02+0300
2025-09-26T02:02+0300
банковский вклад
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, банки пока готовы предлагать выгодные варианты по вкладам. Как выбрать наиболее подходящий, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.“Выбор зависит от размера минимальной суммы, срока размещения, наличия дополнительных условий и привлекательности процентной ставки. При этом важно смотреть на сопутствующие условия”, - подчеркнула она.В качестве примера она привела несколько банков, которые до сих пор предлагают ставку под 30% годовых. Но это доступно лишь для определенной группы клиентов и на короткий срок. При этом есть варианты, позволяющие получать стабильный доход в ближайшие 3-6 месяцев.Есть предложения и для тех, кому важен высокий доход вкупе с возможностью быстро вывести средства. “Здесь подойдут варианты с максимально высокой ставкой на месяц, и такие на рынке есть”, - заверила финансист.Оптимальный выбор банки предлагают для консервативных инвесторов, ищущих надежные способы вложения средств. Как правило, это баланс между суммой минимального взноса и ставкой в районе 16-18%.“Перед выбором конкретного банка и продукта рекомендуется изучить условия каждого варианта, учесть личные финансовые цели и возможные ограничения. Консультирование с финансовым специалистом также может оказаться полезным для принятия оптимального решения”, - заключила Ермилова.
https://1prime.ru/20250923/fns-862650888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2513a73798c5a818372c6a4c5faf1f61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банковский вклад, финансы, банки
банковский вклад, Финансы, Банки
Названы вклады в банках, которые остаются выгодными
Финансист Ермилова рассказала, какие вклады самые выгодные при нынешних ставках
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, банки пока готовы предлагать выгодные варианты по вкладам. Как выбрать наиболее подходящий, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
“Выбор зависит от размера минимальной суммы, срока размещения, наличия дополнительных условий и привлекательности процентной ставки. При этом важно смотреть на сопутствующие условия”, - подчеркнула она.
В качестве примера она привела несколько банков, которые до сих пор предлагают ставку под 30% годовых. Но это доступно лишь для определенной группы клиентов и на короткий срок. При этом есть варианты, позволяющие получать стабильный доход в ближайшие 3-6 месяцев.
Есть предложения и для тех, кому важен высокий доход вкупе с возможностью быстро вывести средства. “Здесь подойдут варианты с максимально высокой ставкой на месяц, и такие на рынке есть”, - заверила финансист.
ФНС начала информировать россиян о налоге на доходы по вкладам 2024 года
Оптимальный выбор банки предлагают для консервативных инвесторов, ищущих надежные способы вложения средств. Как правило, это баланс между суммой минимального взноса и ставкой в районе 16-18%.
“Перед выбором конкретного банка и продукта рекомендуется изучить условия каждого варианта, учесть личные финансовые цели и возможные ограничения. Консультирование с финансовым специалистом также может оказаться полезным для принятия оптимального решения”, - заключила Ермилова.