"Заплатят все". Россиянам начал приходить налог на доходы по вкладам

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Федеральная налоговая служба рассылает уведомления об уплате налога на доходы по банковским вкладам. Кому необходимо рассчитаться за 2024 год и что произойдет, если этого не сделать, — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРекордный доходЭтот налог ввели в 2021-м, однако на первые два года вкладчиков от него освободили. Сейчас же благодаря высоким ставкам он выглядит весьма внушительно.Средний максимальный процент по вкладам в топ-10 банков к концу 2024-го достиг 21, были и предложения под 30. Прежде такую прибыль давали высокорисковые инвестиции.Люди понесли деньги на депозиты. По данным ЦБ, вклады физлиц в 2024-м выросли на четверть — до 57,2 триллиона рублей. В ВТБ подсчитали: вкладчики заработали в прошлом году около семи триллионов. В этом ожидают девять.Сколько платить: формула расчетаНеоблагаемая сумма — доход от миллиона рублей под максимальную ключевую ставку. В 2024-м это 21%. Соответственно, бесплатный лимит — 210 тысяч. А потом прогрессивная шкала. Если общий доход из всех источников не больше пяти миллионов рублей — 13%. Дальше — 15."Налог на доходы с вкладов должны уплачивать как резиденты, так и нерезиденты. Пенсионеры тоже — льгот для них в этом случае не предусмотрено", — поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.Учитываются все накопительные счета и депозиты. Исключение — вклады с доходностью до одного процента годовых и счета эскроу. Если из общей суммы вычесть 210 тысяч рублей, получится налогооблагаемая база.Например, на вкладе 1,5 миллиона рублей под 21%. Доход за год —315 тысяч. Минус 210 тысяч, остается 105. Заплатить надо 13%. Это 13,650 рублей. Счет на эту сумму и пришлют налоговики.Куда придет письмо счастьяПо закону уведомить о начисленных налогах должны минимум за 30 дней до окончания срока уплаты. Для имущественных налогов (в том числе по вкладам) это 1 декабря. То есть счет придет до 1 ноября. "Законодательно закреплено два формата налоговых уведомлений: в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на порталах ФНС России или через "Госуслуги", а для лиц, не зарегистрированных на этих государственных порталах — заказным почтовым сообщением", —говорит эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.Отсутствие налогового уведомления не освобождает от уплаты. Если вы понимаете, что налог должен быть, а извещения все нет, стоит заняться этим самостоятельно."Нужно проверить данные о сумме, заработанной с процентов по вкладам, и расчет налога в личном кабинете налогоплательщика. Сумму можно узнать в банке, где открыты депозиты", — советует Кристина Данчина, ведущий юрист Taxology.Для уточнения обратитесь в налоговые органы. Проще и эффективнее это сделать через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ. Можно связаться и с территориальным подразделением ФНС.А что, если забыть?Включатся штрафные санкции. За просрочку полагается пеня в размере 1/300 от ключевой ставки за каждый день. То есть с 1 декабря."При высокой ключевой ставке дополнительная финансовая нагрузка по уплате пени окажется весомой", — предупреждает Саськов.По словам Данчиной, теоретически штраф можно снизить. Но для этого придется доказывать, что были смягчающие обстоятельства, которые препятствовали своевременному исполнению налоговой обязанности. Забывчивость и отсутствие личного кабинета инспектор вряд ли примет во внимание.Заплати и живи спокойноМеханизм исчисления и взимания налога на доходы по вкладам менять пока не планируют. За доходы, полученные в 2025-м, нужно будет заплатить в 2026-м. Уведомят тоже заранее. С большой долей вероятности сохранится и необлагаемый налогом минимум в 210 тысяч рублей.Дело в том, что ключевая ставка на уровне 21% сохранялась до июня 2025-го. Если не произойдет ничего экстраординарного, это и останется годовым максимумом.Все окончательно прояснится к 1 декабря — именно в этот день в последний раз зафиксируют ключевую ставку для приведенной выше формулы. Лучше оставить часть средств для уплаты налога на счете заранее, а не тратить весь доход подчистую, рекомендуют эксперты.

