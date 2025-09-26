https://1prime.ru/20250926/volgograd-862795454.html
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов
2025-09-26T08:22+0300
ВОЛГОГРАД, 26 сен - ПРАЙМ. Шесть рейсов на прилет и вылет отменены, и ещё пять задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, три рейса из Москвы и три рейса в столицу отменены, задерживаются два рейса в Сочи и один Москву, а также по одному из Калининграда и Москвы. В ночь на пятницу представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, утром пятницы ограничения были сняты.
