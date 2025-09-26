Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поэтапное строительство ВСМ позволяет проводить работы в сжатые сроки - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/vsm-862859960.html
Поэтапное строительство ВСМ позволяет проводить работы в сжатые сроки
Поэтапное строительство ВСМ позволяет проводить работы в сжатые сроки - 26.09.2025, ПРАЙМ
Поэтапное строительство ВСМ позволяет проводить работы в сжатые сроки
Реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург по этапам позволяет проводить работы в сжатые сроки, | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:22+0300
2025-09-26T23:22+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
зеленоград
главгосэкспертиза
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352695_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_782abd4600dd3f8e35da43f6692967d0.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург по этапам позволяет проводить работы в сжатые сроки, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта. "Реализация проекта ВСМ разделена на этапы. Поэтапность проектирования и прохождения Главгосэкспертизы закреплены законодательством Российской Федерации и позволяют проводить работы по проекту ВСМ Москва-Санкт-Петербург в сжатые сроки. При этом все требования безопасности и качества соблюдены. Подход существенно ускоряет общий процесс строительства", - рассказали в инфоцентре. Ранее там сообщили, что ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери. Общая протяженность маршрута экспериментального участка 129,5 километров. ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
https://1prime.ru/20250926/moskva-862850498.html
москва
санкт-петербург
зеленоград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352695_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_79d6c25045d259248552db156a1d3865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, зеленоград, главгосэкспертиза
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Зеленоград, Главгосэкспертиза
23:22 26.09.2025
 
Поэтапное строительство ВСМ позволяет проводить работы в сжатые сроки

Поэтапное строительство ВСМ Москва -- Петербург позволяет проводить работы в сжатые сроки

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург по этапам позволяет проводить работы в сжатые сроки, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.
"Реализация проекта ВСМ разделена на этапы. Поэтапность проектирования и прохождения Главгосэкспертизы закреплены законодательством Российской Федерации и позволяют проводить работы по проекту ВСМ Москва-Санкт-Петербург в сжатые сроки. При этом все требования безопасности и качества соблюдены. Подход существенно ускоряет общий процесс строительства", - рассказали в инфоцентре.
Ранее там сообщили, что ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери. Общая протяженность маршрута экспериментального участка 129,5 километров.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Модель высокоскоростного электропоезда
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
Вчера, 19:32
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЗеленоградГлавгосэкспертиза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала