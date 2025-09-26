https://1prime.ru/20250926/vstrecha--862845765.html
В Кремле завершилась встреча Путина и Лукашенко
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле завершилась, она длилась пять часов 22 минуты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Встреча лидеров Беларуси и России длилась пять часов и 22 минуты. Только что завершилась",- говорится в сообщении.
