https://1prime.ru/20250926/vtb--862804799.html

В ВТБ оценили долю государства в SPO

В ВТБ оценили долю государства в SPO - 26.09.2025, ПРАЙМ

В ВТБ оценили долю государства в SPO

Доля государства в ВТБ при условии полной оплаты преимущественного права в рамках SPO может составить 50,03%, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:37+0300

2025-09-26T10:37+0300

2025-09-26T10:37+0300

экономика

финансы

банки

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Доля государства в ВТБ при условии полной оплаты преимущественного права в рамках SPO может составить 50,03%, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.ВТБ ранее сообщал, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии."Если будет стопроцентная оплата преимущественного права - а оно не всегда стопроцентное - вот при условии стопроцентной оплаты в оставшиеся четверг и пятницу доля Российской Федерации в обыкновенных акциях составит 50,03%", - сказал Пьянов.Также он добавил, что доля акционеров из числа розничных инвесторов увеличится с нынешних 20% до 25%. "Точную цифру назовем после подведения полных итогов размещения", - сообщил первый зампред ВТБ."Мы проинформируем вас о финальной стоимости допэмиссии, то есть значении оплаченной допэмиссии по премправу… это произойдет в начале следующей недели", - подытожил он.По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ.Набсовет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения периода оплаты.Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, они приобрели 41% объема SPO, остальные акции в рамках биржевого размещения достались крупнейшим российским институциональным инвесторам, среди которых пенсионные фонды и управляющие компании, рассказывал банк.

https://1prime.ru/20250925/vtb-862766890.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, втб