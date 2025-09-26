Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ попросит Мосбиржу пересмотреть свой вес в основном индексе
2025-09-26T10:43+0300
2025-09-26T10:43+0300
экономика
рынок
акции
втб
мосбиржа
moex
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ВТБ планирует обратиться в индексный комитет Мосбиржи, чтобы получить решение о пересмотре веса акции банка в индексе MOEX, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов. "Вы видели, что по допэмиссии мы шли очень широким фронтом и она абсолютно рыночная, это было сделано по ряду соображений. Можно сказать, что ни один из наших акционеров, кроме Российской Федерации, не получит предоминантного положения по доле, а доля каждого акционера в акционерном капитале будет менее 10%. Никто не перевалит эту границу. Single digit будут иметь все акционеры, и старые, и новые, в рамках этой допэмиссии", - сообщил он. "Одно из соображений – это наше желание после регистрации допэмиссии обратиться в индексный комитет Мосбиржи, потому что 49% наших обыкновенных акций после допэмиссии будет представлено free-float, без какого-то предоминантного акционера кроме мажоритария Российской Федерации. Мы надеемся получить решение о пересмотре веса нашей акции в индексе MOEX, сейчас у нас 1%", - пояснил Пьянов. Также он добавил, что в случае успеха ВТБ рассчитывает на кратное увеличение доли в индексе. "Посмотрим, насколько нам это удастся в оставшиеся месяцы 2025 года", добавил он. "Я думаю, что это тоже будет фактором повышения инвестиционной привлекательности наших акций после допэмиссии… Мы проактивно собираемся после регистрации допэмиссии выйти на Мосбиржу, на индексный комитет и аргументированно доказать, что у нас истинный free-float 49%. И мы вправе рассчитывать на увеличение веса в индексе", - подытожил он. ВТБ ранее сообщал, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ. Набсовет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения периода оплаты.
рынок, акции, втб, мосбиржа, moex
Экономика, Рынок, Акции, ВТБ, Мосбиржа, MOEX
10:43 26.09.2025
 
Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ВТБ планирует обратиться в индексный комитет Мосбиржи, чтобы получить решение о пересмотре веса акции банка в индексе MOEX, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов.
"Вы видели, что по допэмиссии мы шли очень широким фронтом и она абсолютно рыночная, это было сделано по ряду соображений. Можно сказать, что ни один из наших акционеров, кроме Российской Федерации, не получит предоминантного положения по доле, а доля каждого акционера в акционерном капитале будет менее 10%. Никто не перевалит эту границу. Single digit будут иметь все акционеры, и старые, и новые, в рамках этой допэмиссии", - сообщил он.
"Одно из соображений – это наше желание после регистрации допэмиссии обратиться в индексный комитет Мосбиржи, потому что 49% наших обыкновенных акций после допэмиссии будет представлено free-float, без какого-то предоминантного акционера кроме мажоритария Российской Федерации. Мы надеемся получить решение о пересмотре веса нашей акции в индексе MOEX, сейчас у нас 1%", - пояснил Пьянов.
Также он добавил, что в случае успеха ВТБ рассчитывает на кратное увеличение доли в индексе. "Посмотрим, насколько нам это удастся в оставшиеся месяцы 2025 года", добавил он.
"Я думаю, что это тоже будет фактором повышения инвестиционной привлекательности наших акций после допэмиссии… Мы проактивно собираемся после регистрации допэмиссии выйти на Мосбиржу, на индексный комитет и аргументированно доказать, что у нас истинный free-float 49%. И мы вправе рассчитывать на увеличение веса в индексе", - подытожил он.
ВТБ ранее сообщал, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии.
По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ.
Набсовет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения периода оплаты.
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
ВТБ в январе-августе сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2%
Заголовок открываемого материала