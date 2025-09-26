Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ в январе-августе сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% - 26.09.2025
ВТБ в январе-августе сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2%
2025-09-26T10:38+0300
2025-09-26T10:38+0300
экономика
банки
россия
втб
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-августе сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2% в годовом выражении - до 327,6 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 23,9 миллиарда рублей в августе и 327,6 миллиарда рублей по итогам 8 месяцев 2025 года, сократившись на 41,1% и 3,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,5% в августе и 18,1% по итогам 8 месяцев 2025 года, сократившись на 890 б.п. и на 370 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в отчете. Сообщается, что чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост в годовом выражении - на 2,4% в августе и на 23,2% за восемь месяцев, составив 26 миллиардов рублей и 197,1 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей. "За 8 месяцев текущего года группа ВТБ показывает хорошую динамику прибыльности, соответствующую нашему годовому таргету", - приводятся в отчете слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Чистые операционные доходы до резервов составили 68,2 миллиарда рублей в августе и 738,4 миллиарда рублей за восемь месяцев, сократившись на 33,5% и увеличившись на 6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились в годовом выражении на 24,1% в августе и на 41,4% за восемь месяцев, составив 35,3 миллиарда рублей и 221,7 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,3% в августе и 1% за восемь месяцев против 1,9% и 2% в аналогичных периодах прошлого года.
банки, россия, втб
Экономика, Банки, РОССИЯ, ВТБ
10:38 26.09.2025
 
ВТБ в январе-августе сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8 месяцев сократилась до 327,6 миллиарда рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Отделение банка "ВТБ"
Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-августе сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2% в годовом выражении - до 327,6 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка.
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 23,9 миллиарда рублей в августе и 327,6 миллиарда рублей по итогам 8 месяцев 2025 года, сократившись на 41,1% и 3,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,5% в августе и 18,1% по итогам 8 месяцев 2025 года, сократившись на 890 б.п. и на 370 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в отчете.
Сообщается, что чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост в годовом выражении - на 2,4% в августе и на 23,2% за восемь месяцев, составив 26 миллиардов рублей и 197,1 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей.
"За 8 месяцев текущего года группа ВТБ показывает хорошую динамику прибыльности, соответствующую нашему годовому таргету", - приводятся в отчете слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Чистые операционные доходы до резервов составили 68,2 миллиарда рублей в августе и 738,4 миллиарда рублей за восемь месяцев, сократившись на 33,5% и увеличившись на 6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились в годовом выражении на 24,1% в августе и на 41,4% за восемь месяцев, составив 35,3 миллиарда рублей и 221,7 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,3% в августе и 1% за восемь месяцев против 1,9% и 2% в аналогичных периодах прошлого года.
Логотип ВТБ.
В ВТБ оценили долю государства в SPO
