СМИ узнали, как отреагировали на Украине на слова Зеленского о выборах - 26.09.2025
СМИ узнали, как отреагировали на Украине на слова Зеленского о выборах
СМИ узнали, как отреагировали на Украине на слова Зеленского о выборах - 26.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, как отреагировали на Украине на слова Зеленского о выборах
После слов Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от участия в выборах на Украине, появились мнения, что это не более чем пиар-акция, пишет... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:32+0300
2025-09-26T22:32+0300
в мире
украина
киев
рф
владимир зеленский
алексей гончаренко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. После слов Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от участия в выборах на Украине, появились мнения, что это не более чем пиар-акция, пишет украинское издание "Страна.ua"."Сначала в влиятельных западных изданиях появляются статьи о том, что Зеленского обвиняют в узурпации и подготовке к новому сроку. А теперь он заявляет, что готов уйти. Ну что ж, запомним", — приводит издание заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.По информации СМИ, в критике оппонентов часто звучит тезис о том, что Зеленский больше заботится о сохранении власти и подготовке к выборам, чем о разрешении конфликта с Россией.Авторы подчеркивают, что работа офиса главы киевского режима говорит об обратном — в стране усиливается контроль над политической и экономической сферой.Многие аналитики считают высказывание Зеленского пиар-ходом и попыткой оправдаться после серии критических публикаций в западной прессе.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая прошлого года, однако в Киеве утверждают, что он остается легитимным до выборов нового президента.Владимир Путин заявлял, что украинская власть утратила легитимность. По его словам, переговоры от Киева может вести представитель, но подписывать документы должна законная власть.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
украина
киев
рф
в мире, украина, киев, рф, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин
В мире, УКРАИНА, Киев, РФ, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Владимир Путин
22:32 26.09.2025
 
СМИ узнали, как отреагировали на Украине на слова Зеленского о выборах

Страна.ua: Зеленского уличили в том, что его заявления о готовности уйти — пиар

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. После слов Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от участия в выборах на Украине, появились мнения, что это не более чем пиар-акция, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Сначала в влиятельных западных изданиях появляются статьи о том, что Зеленского обвиняют в узурпации и подготовке к новому сроку. А теперь он заявляет, что готов уйти. Ну что ж, запомним", — приводит издание заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.
По информации СМИ, в критике оппонентов часто звучит тезис о том, что Зеленский больше заботится о сохранении власти и подготовке к выборам, чем о разрешении конфликта с Россией.
Авторы подчеркивают, что работа офиса главы киевского режима говорит об обратном — в стране усиливается контроль над политической и экономической сферой.
Многие аналитики считают высказывание Зеленского пиар-ходом и попыткой оправдаться после серии критических публикаций в западной прессе.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая прошлого года, однако в Киеве утверждают, что он остается легитимным до выборов нового президента.
Владимир Путин заявлял, что украинская власть утратила легитимность. По его словам, переговоры от Киева может вести представитель, но подписывать документы должна законная власть.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
В миреУКРАИНАКиевРФВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВладимир Путин
 
 
