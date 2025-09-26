https://1prime.ru/20250926/vzryv--862798506.html

В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях

В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях - 26.09.2025, ПРАЙМ

В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в районе станции Плюсса, пострадавших нет. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T09:13+0300

2025-09-26T09:13+0300

2025-09-26T09:41+0300

происшествия

россия

псковская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в районе станции Плюсса, пострадавших нет. "Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода ж/д состава не произошло", – написал Ведерников в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Октябрьская железная дорога сообщала в пятницу, что два электропоезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области по техническим причинам.

https://1prime.ru/20250916/zaderzhanie-862328285.html

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, псковская область