В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях

2025-09-26T09:13+0300
2025-09-26T09:13+0300
2025-09-26T09:41+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в районе станции Плюсса, пострадавших нет. "Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода ж/д состава не произошло", – написал Ведерников в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Октябрьская железная дорога сообщала в пятницу, что два электропоезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области по техническим причинам.
