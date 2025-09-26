Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях - 26.09.2025
Происшествия
В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях
В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в районе станции Плюсса, пострадавших нет. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:13+0300
2025-09-26T09:41+0300
происшествия
россия
псковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в районе станции Плюсса, пострадавших нет. "Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода ж/д состава не произошло", – написал Ведерников в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Октябрьская железная дорога сообщала в пятницу, что два электропоезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области по техническим причинам.
псковская область
россия, псковская область
Происшествия, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
09:13 26.09.2025 (обновлено: 09:41 26.09.2025)
 
В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях

Губернатор Псковской области сообщил о взрыве на железнодорожных путях

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в районе станции Плюсса, пострадавших нет.
"Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода ж/д состава не произошло", – написал Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.
Октябрьская железная дорога сообщала в пятницу, что два электропоезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области по техническим причинам.
ПроисшествияРОССИЯПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
Заголовок открываемого материала