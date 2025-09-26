https://1prime.ru/20250926/yuan-862849177.html
Курс юаня завершил неделю падением
Курс юаня завершил неделю падением - 26.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня завершил неделю падением
Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:07+0300
2025-09-26T19:07+0300
2025-09-26T19:07+0300
экономика
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,6 рубля. За неделю юань упал на 10 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,59-11,79 рубля.
https://1prime.ru/20250926/kurs--862846232.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия
Курс юаня завершил неделю падением
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,6 руб
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,6 рубля.
За неделю юань упал на 10 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,59-11,79 рубля.
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу