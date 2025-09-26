https://1prime.ru/20250926/yuan-862849177.html

Курс юаня завершил неделю падением

Курс юаня завершил неделю падением - 26.09.2025

Курс юаня завершил неделю падением

Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,6 рубля. За неделю юань упал на 10 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,59-11,79 рубля.

