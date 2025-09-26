https://1prime.ru/20250926/zakharova-862833077.html

Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса, заявили в МИД

Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса, заявили в МИД - 26.09.2025, ПРАЙМ

Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса, заявили в МИД

Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений,... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T15:46+0300

2025-09-26T15:46+0300

2025-09-26T15:46+0300

политика

россия

мировая экономика

киев

новороссийск

мария захарова

ктк

мид рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859628923_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_41c570eedc758e9d68589f2c7288997e.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Двадцать четвертого сентября ВСУ совершили целенаправленную атаку с применением безэкипажных катеров западного производства и FPV-дронов на центр города Новороссийск. Погибли два человека, в том числе ребёнок, ранены 11 человек, включая двоих детей. Повреждения получили семь жилых домов, гостиница, офис Каспийского трубопроводного консорциума, 20 автомобилей. "КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК. Таким образом, киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что удар по КТК – это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.

https://1prime.ru/20250926/kallas-862830502.html

киев

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, киев, новороссийск, мария захарова, ктк, мид рф, всу