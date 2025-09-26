Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса, заявили в МИД
Захарова: Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному урегулированию конфликта
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Двадцать четвертого сентября ВСУ совершили целенаправленную атаку с применением безэкипажных катеров западного производства и FPV-дронов на центр города Новороссийск. Погибли два человека, в том числе ребёнок, ранены 11 человек, включая двоих детей. Повреждения получили семь жилых домов, гостиница, офис Каспийского трубопроводного консорциума, 20 автомобилей.
"КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК. Таким образом, киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что удар по КТК – это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.