Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население
2025-09-26T15:47+0300
политика
россия
общество
киев
новороссийск
украина
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве. Перечисленные факты (атак Киева на мирное население России - ред.) подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
