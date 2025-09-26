Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население - 26.09.2025, ПРАЙМ
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население
Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве. Перечисленные факты (атак Киева на мирное население России - ред.) подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
15:47 26.09.2025
 
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население

Захарова: атаки Киева на мирное население подтверждают актуальность задач СВО

© РИА Новости . Валерий Мельников
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве. Перечисленные факты (атак Киева на мирное население России - ред.) подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса, заявили в МИД
