2025-09-26T06:02+0300
2025-09-26T06:42+0300
экономика
финансы
россия
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
06:02 26.09.2025 (обновлено: 06:42 26.09.2025)
 
Зарплата.ру рассказала о росте зарплат в сфере медицины

Зарплатные предложения в медицине в августе этого года выше прошлогодних на 15%

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на клинических психологов и врачей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру.
"Медианные зарплатные предложения в сфере медицины за год увеличились на 15%. Наибольший рост отмечается у массажистов - рост на 25% - до 81,25 тысячи рублей, у ассистентов врача - на 22% - до 55 тысяч рублей. У врачей зарплатные предложения увеличились на 12% - до 80 тысяч, у медицинских сестер (братьев) на 11% - до 48,5 тысячи рублей", - говорится в отчете.
В сервисе добавили, что устойчивый спрос на медработников наблюдается год к году.
"Врач - на данный момент одна из немногих профессий на рынке труда, которая стабильно востребована, количество вакансий в сравнении с минувшим годом увеличилось на 7%. Кроме того, по данным базы вакансий, в два раза увеличилось количество предложений работы для клинических психологов. Рост спроса на психологические услуги указывает на растущее признание важности ментального здоровья и необходимости психологической помощи в обществе", - добавляют аналитики.
Они отмечают также и повышение активности самих соискателей: количество откликов на вакансии в медицине увеличилось за год на 16%. Наиболее часто стали откликаться на предложения работы ассистенты врача с ростом на 30% и медицинские сестры (братья) с ростом на 18%.
"Общая динамика на рынке медицинских кадров положительная: увеличение количества вакансий, рост зарплатных предложений и откликов свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и имеет потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на общие колебания на рынке труда относительно других специальностей, медицинские профессии остаются востребованными не первый год", - заключили в сервисе.
 
Заголовок открываемого материала