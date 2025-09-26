https://1prime.ru/20250926/zelenskiy--862811627.html
В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию
В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию
Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:55+0300
2025-09-26T11:55+0300
2025-09-26T11:55+0300
политика
общество
россия
польша
владимир зеленский
госдума
нато
всу
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз нужны жителям европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты Натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдет черед и до Германии", - сказал Ивлев. По его словам, причина тому - бесконтрольное вооружение странами НАТО киевского режима и необученность насильно мобилизованных солдат ВСУ. "Бьет уже по самим европейским оружейным донорам, а дальше будет еще хуже. В такой ситуации, вопрос кому надо знать дорогу в бомбоубежища, исключительно риторический", - добавил депутат.
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862792890.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, польша, владимир зеленский, госдума, нато, всу, f-35 lightning ii
Политика, Общество , РОССИЯ, ПОЛЬША, Владимир Зеленский, Госдума, НАТО, ВСУ, F-35 Lightning II
В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию
Депутат Ивлев: Зеленский перепутал адресатов для угроз, говоря об атаках на Россию