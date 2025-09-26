https://1prime.ru/20250926/zelenskiy--862811627.html

В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию

В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию - 26.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию

Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T11:55+0300

2025-09-26T11:55+0300

2025-09-26T11:55+0300

политика

общество

россия

польша

владимир зеленский

госдума

нато

всу

f-35 lightning ii

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз нужны жителям европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты Натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдет черед и до Германии", - сказал Ивлев. По его словам, причина тому - бесконтрольное вооружение странами НАТО киевского режима и необученность насильно мобилизованных солдат ВСУ. "Бьет уже по самим европейским оружейным донорам, а дальше будет еще хуже. В такой ситуации, вопрос кому надо знать дорогу в бомбоубежища, исключительно риторический", - добавил депутат.

https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862792890.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, польша, владимир зеленский, госдума, нато, всу, f-35 lightning ii