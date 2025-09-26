https://1prime.ru/20250926/zelenskiy--862821552.html
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто - 26.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Владимир Зеленский заявил, что, если у Киева не будет сил сохранить утерянные территории, он готов говорить о новых границах РФ и Украины де-факто, чтобы... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:12+0300
2025-09-26T14:12+0300
2025-09-26T14:12+0300
политика
россия
общество
рф
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что, если у Киева не будет сил сохранить утерянные территории, он готов говорить о новых границах РФ и Украины де-факто, чтобы вернуться к этой теме в будущем. Журналист Axios задал Зеленскому вопрос, готов ли тот признать новые границы РФ и Украины де-факто. "Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", - заявил Зеленский.
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy--862811627.html
рф
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, украина, киев, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах России и Украины де-факто