Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто

2025-09-26T14:12+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что, если у Киева не будет сил сохранить утерянные территории, он готов говорить о новых границах РФ и Украины де-факто, чтобы вернуться к этой теме в будущем. Журналист Axios задал Зеленскому вопрос, готов ли тот признать новые границы РФ и Украины де-факто. "Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", - заявил Зеленский.

