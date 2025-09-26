Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто - 26.09.2025
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что, если у Киева не будет сил сохранить утерянные территории, он готов говорить о новых границах РФ и Украины де-факто, чтобы вернуться к этой теме в будущем. Журналист Axios задал Зеленскому вопрос, готов ли тот признать новые границы РФ и Украины де-факто. "Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", - заявил Зеленский.
14:12 26.09.2025
 
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто

Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах России и Украины де-факто

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что, если у Киева не будет сил сохранить утерянные территории, он готов говорить о новых границах РФ и Украины де-факто, чтобы вернуться к этой теме в будущем.
Журналист Axios задал Зеленскому вопрос, готов ли тот признать новые границы РФ и Украины де-факто.
"Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", - заявил Зеленский.
В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию
