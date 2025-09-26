Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский опроверг слухи о призыве Трампа бить по дому Путина

Зеленский опроверг слухи о том, что Трамп говорил ему о необходимости бить по дому Путина

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить "по дому" президента России Владимира Путина.
Журналист портала Axios во время интервью указал, что, он слышал, что Трамп якобы в одном из телефонных разговоров с Зеленским несколько недель назад заявил, что Украине "стоит бомбить дом Путина".
"Нет, это неправда", - ответил Зеленский.
В июле газета Financial Times публиковала свою версию разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из которой следовало, что американский лидер якобы призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Позднее в Белом доме это опровергли. Пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.
Дмитрий Песков
В Кремле ответили на угрозы Зеленского в адрес России
