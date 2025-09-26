Зеленский заявил о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками

https://1prime.ru/20250926/zelenskiy--862846072.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. "Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА. Каких либо данных о количестве или маршруте следования дронов не приводится.
