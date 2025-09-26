Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками - 26.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Зеленский заявил о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. "Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА. Каких либо данных о количестве или маршруте следования дронов не приводится.
17:51 26.09.2025
 
Зеленский заявил о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками

Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими БПЛА

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками.
"Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА. Каких либо данных о количестве или маршруте следования дронов не приводится.
Заголовок открываемого материала