https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862790824.html
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН - 26.09.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что его выбор обуви на Генеральной Ассамблее ООН... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T01:06+0300
2025-09-26T01:06+0300
2025-09-26T01:06+0300
нью-йорк
сша
владимир зеленский
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что его выбор обуви на Генеральной Ассамблее ООН останется незамеченным.“Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?” — написал он.Так Боуз прокомментировал снимок, сделанный на полях Генеральной Ассамблеи, на котором глава киевского режима был в кроссовках на высокой подошве.В понедельник Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В рамках мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсуждал российско-украинский конфликт.
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862750362.html
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862751560.html
нью-йорк
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк, сша, владимир зеленский, дональд трамп, оон
Нью-Йорк, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН
Чей Боуз указал на неподходящую обувь Зеленского для ГА ООН