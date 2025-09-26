Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862790824.html
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН - 26.09.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что его выбор обуви на Генеральной Ассамблее ООН... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T01:06+0300
2025-09-26T01:06+0300
нью-йорк
сша
владимир зеленский
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что его выбор обуви на Генеральной Ассамблее ООН останется незамеченным.“Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?” — написал он.Так Боуз прокомментировал снимок, сделанный на полях Генеральной Ассамблеи, на котором глава киевского режима был в кроссовках на высокой подошве.В понедельник Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В рамках мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсуждал российско-украинский конфликт.
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862750362.html
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862751560.html
нью-йорк
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нью-йорк, сша, владимир зеленский, дональд трамп, оон
Нью-Йорк, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН
01:06 26.09.2025
 
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН

Чей Боуз указал на неподходящую обувь Зеленского для ГА ООН

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что его выбор обуви на Генеральной Ассамблее ООН останется незамеченным.
“Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?” — написал он.
© Аккаунт BowesChay в соцсети XБотинки Владимира Зеленского
Ботинки Владимира Зеленского
Ботинки Владимира Зеленского
© Аккаунт BowesChay в соцсети X
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
Вчера, 05:18
Так Боуз прокомментировал снимок, сделанный на полях Генеральной Ассамблеи, на котором глава киевского режима был в кроссовках на высокой подошве.
В понедельник Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В рамках мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсуждал российско-украинский конфликт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В США усомнились в умственных способностях Зеленского
Вчера, 07:41
 
Нью-ЙоркСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала