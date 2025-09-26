Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН

https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862790824.html

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что его выбор обуви на Генеральной Ассамблее ООН останется незамеченным.“Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?” — написал он.Так Боуз прокомментировал снимок, сделанный на полях Генеральной Ассамблеи, на котором глава киевского режима был в кроссовках на высокой подошве.В понедельник Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В рамках мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсуждал российско-украинский конфликт.

