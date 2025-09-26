https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862792291.html
В США рассказали, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
В США рассказали, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. По словам полковника Армии США в отставке и бывшего советника Пентагона, Дугласа Макгрегора, в интервью на YouTube-канале блогера Марио Науфала, Владимир Зеленский якобы занимается продажей оружия латиноамериканским наркокартелям. “Половина того, что мы отправляем туда (на Украину. — Прим. ред.), в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А он (Зеленский. — Прим. ред.) доволен. Это позволяет ему оставаться у власти”, — отметил эксперт.Кроме того, Макгрегор утверждает, что лидер киевского режима успел присвоить около 1,5 миллиарда долларов из тех средств, которые Запад направлял для помощи его стране.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию, а только затянут конфликт. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только через отправку военной техники и снаряжения, но и через подготовку кадров.
