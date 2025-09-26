Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До последнего украинца". В Европе испугались реакции Киева на слова Трампа - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862857100.html
"До последнего украинца". В Европе испугались реакции Киева на слова Трампа
"До последнего украинца". В Европе испугались реакции Киева на слова Трампа - 26.09.2025, ПРАЙМ
"До последнего украинца". В Европе испугались реакции Киева на слова Трампа
После высказываний Дональда Трампа о ситуации на Украине в Киеве усиливаются страхи, что западные партнеры могут отказаться от помощи, пишет немецкое издание... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:23+0300
2025-09-26T22:23+0300
украина
европа
киев
дональд трамп
дмитрий песков
нато
оон
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. После высказываний Дональда Трампа о ситуации на Украине в Киеве усиливаются страхи, что западные партнеры могут отказаться от помощи, пишет немецкое издание Compact."На Украине опасаются остаться в одиночестве, ведь складывается впечатление, что Запад готов воевать до последнего украинца, избегая прямого столкновения с Россией", — отмечает издание.Авторы считают, что подтекст публикации Трампа в Truth Social в том, что Украина увязнет в боевых действиях с более мощной российской армией, а новая риторика Вашингтона не добавляет оптимизма.Опасения возникли и в Европе: страны боятся, что США не только "выйдут из игры", но и ослабят свои обязательства по НАТО, говорится в материале.В понедельник Зеленский прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где встретился с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.Во вторник Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина способна "восстановить свою страну в первоначальном виде".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что свежие заявления Трампа связаны с его встречей с Зеленским и, вероятно, отражают влияние последнего.
https://1prime.ru/20250926/vsu-862856572.html
https://1prime.ru/20250926/tramp-862856922.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, киев, дональд трамп, дмитрий песков, нато, оон, ес, в мире
УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, ЕС, В мире
22:23 26.09.2025
 
"До последнего украинца". В Европе испугались реакции Киева на слова Трампа

Compact: после заявления Трампа Киев тревожится о потере поддержки союзников

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. После высказываний Дональда Трампа о ситуации на Украине в Киеве усиливаются страхи, что западные партнеры могут отказаться от помощи, пишет немецкое издание Compact.
"На Украине опасаются остаться в одиночестве, ведь складывается впечатление, что Запад готов воевать до последнего украинца, избегая прямого столкновения с Россией", — отмечает издание.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
22:14
Авторы считают, что подтекст публикации Трампа в Truth Social в том, что Украина увязнет в боевых действиях с более мощной российской армией, а новая риторика Вашингтона не добавляет оптимизма.
Опасения возникли и в Европе: страны боятся, что США не только "выйдут из игры", но и ослабят свои обязательства по НАТО, говорится в материале.
В понедельник Зеленский прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где встретился с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.
Во вторник Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина способна "восстановить свою страну в первоначальном виде".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что свежие заявления Трампа связаны с его встречей с Зеленским и, вероятно, отражают влияние последнего.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России
22:22
 
УКРАИНАЕВРОПАКиевДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОООНЕСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала