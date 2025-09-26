https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862857100.html

"До последнего украинца". В Европе испугались реакции Киева на слова Трампа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. После высказываний Дональда Трампа о ситуации на Украине в Киеве усиливаются страхи, что западные партнеры могут отказаться от помощи, пишет немецкое издание Compact."На Украине опасаются остаться в одиночестве, ведь складывается впечатление, что Запад готов воевать до последнего украинца, избегая прямого столкновения с Россией", — отмечает издание.Авторы считают, что подтекст публикации Трампа в Truth Social в том, что Украина увязнет в боевых действиях с более мощной российской армией, а новая риторика Вашингтона не добавляет оптимизма.Опасения возникли и в Европе: страны боятся, что США не только "выйдут из игры", но и ослабят свои обязательства по НАТО, говорится в материале.В понедельник Зеленский прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где встретился с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт.Во вторник Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина способна "восстановить свою страну в первоначальном виде".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что свежие заявления Трампа связаны с его встречей с Зеленским и, вероятно, отражают влияние последнего.

