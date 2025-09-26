https://1prime.ru/20250926/zoloto--862797986.html

Золото дорожает второй день подряд

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром умеренно дорожает второй день подряд перед выходом данных по экономике США, следует из данных биржевых торгов. По состоянию на 8.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 776,82 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки золота поднялись на 0,18%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,11%, до 45,065 доллара за унцию. Позднее в пятницу ожидается публикация индекса цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. Аналитики прогнозируют рост индекса в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом. Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики ожидают увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%. Данные по экономике США и решения относительно денежно-кредитной политики отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.

