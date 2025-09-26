Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает второй день подряд - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/zoloto--862797986.html
Золото дорожает второй день подряд
Золото дорожает второй день подряд - 26.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает второй день подряд
Стоимость золота в пятницу утром умеренно дорожает второй день подряд перед выходом данных по экономике США, следует из данных биржевых торгов. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T08:58+0300
2025-09-26T08:58+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром умеренно дорожает второй день подряд перед выходом данных по экономике США, следует из данных биржевых торгов. По состоянию на 8.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 776,82 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки золота поднялись на 0,18%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,11%, до 45,065 доллара за унцию. Позднее в пятницу ожидается публикация индекса цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. Аналитики прогнозируют рост индекса в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом. Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики ожидают увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%. Данные по экономике США и решения относительно денежно-кредитной политики отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
https://1prime.ru/20250925/zoloto-862775441.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
08:58 26.09.2025
 
Золото дорожает второй день подряд

Цены на золото поднимаются второй день подряд на данных по экономике США

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром умеренно дорожает второй день подряд перед выходом данных по экономике США, следует из данных биржевых торгов.
По состоянию на 8.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 776,82 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки золота поднялись на 0,18%.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,11%, до 45,065 доллара за унцию.
Позднее в пятницу ожидается публикация индекса цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. Аналитики прогнозируют рост индекса в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом.
Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики ожидают увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%.
Данные по экономике США и решения относительно денежно-кредитной политики отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
Золото, слитки
Биржевая цена на золото перешла к снижению в четверг вечером
Вчера, 17:44
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала