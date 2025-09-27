https://1prime.ru/20250927/aeroport--862888336.html

Аэропорт Берлина за неделю не смог полностью восстановиться от кибератаки

происшествия

бизнес

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Берлина (BER) не смог вернуться к работе в нормальном режиме за неделю с произошедшей в прошлую пятницу кибератаки, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавания. Сбой случился 19 сентября в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров. Столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. "Путешественникам в столичном аэропорту BER и в выходные потребуется много терпения из-за последствий кибератаки на одну из IT-систем. Система обслуживания пассажиров и багажа еще не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания", - говорится в статье. Аэропорт предпринимает "шаг за шагом", чтобы выйти из "режима кризиса", отметил представитель авиагавани. По его словам, 20 экспертов поставщика систем регистрации "круглосуточно" работают над устранением сбоя. Однако дата возобновления работы в штатном режиме не называется.

