https://1prime.ru/20250927/aes--862882178.html

На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива

На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива - 27.09.2025, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива

На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T14:55+0300

2025-09-27T14:55+0300

2025-09-27T14:55+0300

энергетика

запорожская аэс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861643313_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_983659fbd7bac6e81cf12db0e88c8f8d.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале станции.

https://1prime.ru/20250926/putin--862843275.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс, всу