https://1prime.ru/20250927/aes--862882178.html
На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива
На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива - 27.09.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива
На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T14:55+0300
2025-09-27T14:55+0300
2025-09-27T14:55+0300
энергетика
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861643313_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_983659fbd7bac6e81cf12db0e88c8f8d.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале станции.
https://1prime.ru/20250926/putin--862843275.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861643313_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_17f875c241bba668d87abca9b6ff8916.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, всу
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ
На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива
На ЗАЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы генераторов
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале станции.
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев