Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата - 27.09.2025
Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата
Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата
2025-09-27T10:26+0300
происшествия
общество
здоровье
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
общество , здоровье, россия
Происшествия, Общество , Здоровье, РОССИЯ
10:26 27.09.2025
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В Ленинградской области задержали реализовавших суррогатный алкоголь
Вчера, 09:58
Вчера, 09:58
 
ПроисшествияОбществоЗдоровьеРОССИЯ
 
 
