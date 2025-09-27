https://1prime.ru/20250927/arest-862873316.html
Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
