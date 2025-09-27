https://1prime.ru/20250927/arest-862883274.html
В Ленинградской области арестовали фигуранта дела об отравлении спиртным
2025-09-27T15:28+0300
общество
здоровье
россия
ленинградская область
рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Сланцевский городской суд в субботу отправил под стражу сроком на месяц одного из подозреваемых по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на один месяц", - говорится в Telegram-канале ведомства. В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек. Позднее официальный представитель МВЛ РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1000 литров суррогата. Волк в субботу также сообщила, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.


общество , здоровье, россия, ленинградская область, рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Сланцевский городской суд в субботу отправил под стражу сроком на месяц одного из подозреваемых по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Сланцевским городским судом Ленинградской области
избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на один месяц", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.
Позднее официальный представитель МВЛ РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1000 литров суррогата.
Волк в субботу также сообщила, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.
