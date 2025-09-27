Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор ВЯА рассказала, что мешает развитию ядерной энергетики - 27.09.2025
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Гендиректор ВЯА рассказала, что мешает развитию ядерной энергетики
Гендиректор ВЯА рассказала, что мешает развитию ядерной энергетики
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Преобладание геополитики на повестке Генеральной Ассамблеи ООН отвлекает мир от развития ядерной энергетики, заявила РИА Новости генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (ВЯА) Сама Бильбао-и-Леон. "Я наблюдала за Генеральной Ассамблеей, и я была в Нью-Йорке в понедельник и вторник. Она была, к сожалению, не такой многообещающей, как мы бы хотели. Думаю, что у нас так много конфликтов, так много напряженности в мире, что мы действительно отвлечены от работы сообща… и обеспечения 800 миллионов человек в мире доступом к электричеству", - заявила гендиректор международной организации на полях форума "Международная атомная неделя" в Москве на вопрос о том, делает ли ГА ООН достаточно для продвижения безопасной ядерной энергетики. Гендиректор ВЯА добавила, что не ждет того, что ядерная энергетика будет "большой темой на этой Генеральной Ассамблее, к сожалению". "(Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль – ред.) Гросси очевидно отлично содействует тому, чтобы ядерная энергетика учитывалась на повестке ООН. К сожалению, как я сказала, у нас много других проблем", - сказала Бильбао-и-Леон.
нью-йорк
мировая экономика, нью-йорк, оон, магатэ
Энергетика, Мировая экономика, Нью-Йорк, ООН, МАГАТЭ
12:23 27.09.2025
 
Гендиректор ВЯА рассказала, что мешает развитию ядерной энергетики

Бильбао-и-Леон: геополитика отвлекает мир от развития ядерной энергетики

© РИА Новости . Александр Лыскин | Перейти в медиабанкСмоленская атомная электростанция на правом берегу Десногорского водохранилища.
Смоленская атомная электростанция на правом берегу Десногорского водохранилища. - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Смоленская атомная электростанция на правом берегу Десногорского водохранилища.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Лыскин
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Преобладание геополитики на повестке Генеральной Ассамблеи ООН отвлекает мир от развития ядерной энергетики, заявила РИА Новости генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (ВЯА) Сама Бильбао-и-Леон.
"Я наблюдала за Генеральной Ассамблеей, и я была в Нью-Йорке в понедельник и вторник. Она была, к сожалению, не такой многообещающей, как мы бы хотели. Думаю, что у нас так много конфликтов, так много напряженности в мире, что мы действительно отвлечены от работы сообща… и обеспечения 800 миллионов человек в мире доступом к электричеству", - заявила гендиректор международной организации на полях форума "Международная атомная неделя" в Москве на вопрос о том, делает ли ГА ООН достаточно для продвижения безопасной ядерной энергетики.
Гендиректор ВЯА добавила, что не ждет того, что ядерная энергетика будет "большой темой на этой Генеральной Ассамблее, к сожалению".
"(Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль – ред.) Гросси очевидно отлично содействует тому, чтобы ядерная энергетика учитывалась на повестке ООН. К сожалению, как я сказала, у нас много других проблем", - сказала Бильбао-и-Леон.
ЭнергетикаМировая экономикаНью-ЙоркООНМАГАТЭ
 
 
