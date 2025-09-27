Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-27T08:20+0300
2025-09-27T08:20+0300
ХАНЧЖОУ, 27 сен - ПРАЙМ. Россиянам стало проще заселиться в гостиницу по биометрии: теперь сервис доступен пользователям, зарегистрировавшим биометрию в мобильном приложении "Госуслуги биометрия" с использованием загранпаспорта нового образца, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Заселиться в гостиницу по биометрии стало проще. Теперь эти сервисы доступны пользователям, которые зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия" с использованием загранпаспорта нового образца", - сказал он в кулуарах Всемирной выставки цифровой торговли. Ранее услуга предоставлялась только по подтвержденной биометрии. Она регистрируется очно в отделениях уполномоченных банков. Сервис заселения в гостиницу протестирован в трех городах. Впервые он был представлен в Москве в мае 2025 года. Григоренко возглавил российскую делегацию во Всемирной выставке цифровой торговли в Ханчжоу. Под руководством вице-премьера делегация приняла участие в ключевых мероприятиях выставки, где представила отечественный опыт цифровизации.
08:20 27.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Снятие биометрических данных. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ХАНЧЖОУ, 27 сен - ПРАЙМ. Россиянам стало проще заселиться в гостиницу по биометрии: теперь сервис доступен пользователям, зарегистрировавшим биометрию в мобильном приложении "Госуслуги биометрия" с использованием загранпаспорта нового образца, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Заселиться в гостиницу по биометрии стало проще. Теперь эти сервисы доступны пользователям, которые зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия" с использованием загранпаспорта нового образца", - сказал он в кулуарах Всемирной выставки цифровой торговли.
Ранее услуга предоставлялась только по подтвержденной биометрии. Она регистрируется очно в отделениях уполномоченных банков. Сервис заселения в гостиницу протестирован в трех городах. Впервые он был представлен в Москве в мае 2025 года.
Григоренко возглавил российскую делегацию во Всемирной выставке цифровой торговли в Ханчжоу. Под руководством вице-премьера делегация приняла участие в ключевых мероприятиях выставки, где представила отечественный опыт цифровизации.
Россияне смогут подтверждать льготы с помощью биометрии
