Издержки фондового рынка: почему не все новинки успешны - 27.09.2025
Издержки фондового рынка: почему не все новинки успешны
2025-09-27T05:05+0300
2025-09-27T05:05+0300
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. В России, несмотря на весьма печальную динамику основного индекса акций IMOEX за последние два года, который находится во флэте (существенно не вырос и не упал) при высокой волатильности, количество инвесторов продолжает расти. За это же время их стало больше на 32%! Конечно, далеко не все из пришедших инвестируют именно в акции.Среди новичков вполне могут быть популярны так называемые фонды ликвидности, доходность которых близка к ключевой ставке, или фонды облигаций, и это во многом связано с теми инвестиционными продуктами, которые предлагают своим клиентам крупные банки. В любом случае, интерес к фондовому рынку в стране продолжает расти, а информация о предстоящих IPO и заявления с высоких трибун его подогревают.Биржи, и прежде всего самая большая из них - Московская, не стоят на месте, и в свою очередь тоже пробуют предложить инвесторам как можно больше продуктов и услуг. Некоторые из них спорны, некоторые продиктованы растущей конкуренцией внутри страны, некоторые являются просто пробой пера. Так, например, решение биржи увеличить время торгов и проводить их в выходные явно связано с тем, что один из самых крупных банков позволял своим клиентам делать подобные сделки между собой в нерабочие дни.Если же посмотреть на инструменты, которые пробуют предложить инвесторам, то они весьма современны и разнообразны по международным меркам. Однако сама биржа далеко не всегда знает, станет ли продукт востребованным, несмотря на его пользу и современность. Для примера, можно вспомнить фьючерсы на корзины облигаций федерального займа (ОФЗ), которые были сформированы по дюрации. Биржа сделала отличную презентацию и обучающий материал, как пользоваться данными инструментами и какие стратегии реализовывать.Инструмент со всех сторон был полезен как институциональным инвесторам для хеджирования рисков, так и частным трейдерам, которые могли реализовывать различные спекулятивные стратегии с потенциально высокой доходностью. Однако он не стал пользоваться спросом, так как большая часть людей не разобралась в его работе. Сейчас биржа вместо тех фьючерсов предложила более классический - на индекс государственных облигаций RGBI, и он стал более востребованным.Но не только Московская биржа является новатором и готова предлагать новые продукты. В сентябре этого года группа компаний "Мелком" совместно с биржей СПВБ и двумя брокерами - ПТЦ и РИКОМ-ТРАСТ станут пионерами в предложении Утилитарных Цифровых Прав (УЦП) и биржевых сертификатов на них на пшеницу 3-го класса.Сами УЦП - новый инструмент в рамках недавно вышедшего закона о цифровых финансовых активах. Биржевые сертификаты на УПЦ по своей сути похожи на депозитарные расписки. Они позволяют вывести УЦП на биржу, в отличие от других ЦФА, вторичный оборот которых замкнут в контуре обслуживающего оператора."Мелком" даёт оферту по выкупу УЦП через 9 месяцев с доходностью 18% годовых, что делает данный продукт похожим на конвертируемые облигации. Сами права номинированы в пшенице, а сам факт такой опции делает данный инструмент похожим на поставочный фьючерс.Также интересный продукт коллективных инвестиций - открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы), предложила Московская Биржа совместно с Управляющей компанией "Альфа Капитал". Фонды получили название авторские, так как их активами управляют известные и публичные люди на финансовых рынках. Инвестировать в них можно через маркетплейс Финуслуги, развиваемым Московской Биржей. На сегодняшний день представлено четыре таких фонда.Новую жизнь получают алгоритмические стратегии (в основном это роботы, торгующие на бирже). На российском рынке сами такие стратегии уже присутствуют. Но вот в виде продуктов и услуг, оказываемый в рамках регулирования ЦБ РФ - это в новинку. Например, управляющая компания в структуре инвестиционного холдинга "Финам" запустила интервальный паевый инвестиционный фонд "Финам - алгоритм роста", использующий так называемый HFT (высоко частотную торговлю) и стратегию индивидуального доверительного управления "Алготраст", где применены принципы направленной алгоритмической торговли.Российский рынок бурно развивается, и я привел далеко не все примеры, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов. Искренне хотел бы пожелать, чтобы инвесторы больше обращали внимание на новые продукты. Но, как показывает опыт, есть большая проблема не столько в самих продуктах, сколько в общем уровне инвестиционной грамотности. Наш рынок ещё молод не только с точки зрения времени его существования, но и уровню знаний основной массы инвесторов.Автор - Алексей Бачеров, Управляющий партнёр ABTRUST, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
2025
Алексей Бачеров
Алексей Бачеров
05:05 27.09.2025
 
Издержки фондового рынка: почему не все новинки успешны

Бачеров: внедрению новинок на фондовом рынке мешает низкая финграмотность

Алексей Бачеров, управляющий партнёр ABTRUST, эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
Алексей Бачеров
Управляющий партнёр ABTRUST, эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. В России, несмотря на весьма печальную динамику основного индекса акций IMOEX за последние два года, который находится во флэте (существенно не вырос и не упал) при высокой волатильности, количество инвесторов продолжает расти. За это же время их стало больше на 32%! Конечно, далеко не все из пришедших инвестируют именно в акции.
Среди новичков вполне могут быть популярны так называемые фонды ликвидности, доходность которых близка к ключевой ставке, или фонды облигаций, и это во многом связано с теми инвестиционными продуктами, которые предлагают своим клиентам крупные банки. В любом случае, интерес к фондовому рынку в стране продолжает расти, а информация о предстоящих IPO и заявления с высоких трибун его подогревают.
Биржи, и прежде всего самая большая из них - Московская, не стоят на месте, и в свою очередь тоже пробуют предложить инвесторам как можно больше продуктов и услуг. Некоторые из них спорны, некоторые продиктованы растущей конкуренцией внутри страны, некоторые являются просто пробой пера. Так, например, решение биржи увеличить время торгов и проводить их в выходные явно связано с тем, что один из самых крупных банков позволял своим клиентам делать подобные сделки между собой в нерабочие дни.
Если же посмотреть на инструменты, которые пробуют предложить инвесторам, то они весьма современны и разнообразны по международным меркам. Однако сама биржа далеко не всегда знает, станет ли продукт востребованным, несмотря на его пользу и современность. Для примера, можно вспомнить фьючерсы на корзины облигаций федерального займа (ОФЗ), которые были сформированы по дюрации. Биржа сделала отличную презентацию и обучающий материал, как пользоваться данными инструментами и какие стратегии реализовывать.
Инструмент со всех сторон был полезен как институциональным инвесторам для хеджирования рисков, так и частным трейдерам, которые могли реализовывать различные спекулятивные стратегии с потенциально высокой доходностью. Однако он не стал пользоваться спросом, так как большая часть людей не разобралась в его работе. Сейчас биржа вместо тех фьючерсов предложила более классический - на индекс государственных облигаций RGBI, и он стал более востребованным.
Но не только Московская биржа является новатором и готова предлагать новые продукты. В сентябре этого года группа компаний "Мелком" совместно с биржей СПВБ и двумя брокерами - ПТЦ и РИКОМ-ТРАСТ станут пионерами в предложении Утилитарных Цифровых Прав (УЦП) и биржевых сертификатов на них на пшеницу 3-го класса.
Сами УЦП - новый инструмент в рамках недавно вышедшего закона о цифровых финансовых активах. Биржевые сертификаты на УПЦ по своей сути похожи на депозитарные расписки. Они позволяют вывести УЦП на биржу, в отличие от других ЦФА, вторичный оборот которых замкнут в контуре обслуживающего оператора.
"Мелком" даёт оферту по выкупу УЦП через 9 месяцев с доходностью 18% годовых, что делает данный продукт похожим на конвертируемые облигации. Сами права номинированы в пшенице, а сам факт такой опции делает данный инструмент похожим на поставочный фьючерс.
Также интересный продукт коллективных инвестиций - открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы), предложила Московская Биржа совместно с Управляющей компанией "Альфа Капитал". Фонды получили название авторские, так как их активами управляют известные и публичные люди на финансовых рынках. Инвестировать в них можно через маркетплейс Финуслуги, развиваемым Московской Биржей. На сегодняшний день представлено четыре таких фонда.
Новую жизнь получают алгоритмические стратегии (в основном это роботы, торгующие на бирже). На российском рынке сами такие стратегии уже присутствуют. Но вот в виде продуктов и услуг, оказываемый в рамках регулирования ЦБ РФ - это в новинку. Например, управляющая компания в структуре инвестиционного холдинга "Финам" запустила интервальный паевый инвестиционный фонд "Финам - алгоритм роста", использующий так называемый HFT (высоко частотную торговлю) и стратегию индивидуального доверительного управления "Алготраст", где применены принципы направленной алгоритмической торговли.
Российский рынок бурно развивается, и я привел далеко не все примеры, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов. Искренне хотел бы пожелать, чтобы инвесторы больше обращали внимание на новые продукты. Но, как показывает опыт, есть большая проблема не столько в самих продуктах, сколько в общем уровне инвестиционной грамотности. Наш рынок ещё молод не только с точки зрения времени его существования, но и уровню знаний основной массы инвесторов.
Автор - Алексей Бачеров, Управляющий партнёр ABTRUST, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

