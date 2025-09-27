Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Boeing выплатит компенсацию матери умершего работника Джона Барнетта - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/boeing-862865916.html
Boeing выплатит компенсацию матери умершего работника Джона Барнетта
Boeing выплатит компенсацию матери умершего работника Джона Барнетта - 27.09.2025, ПРАЙМ
Boeing выплатит компенсацию матери умершего работника Джона Барнетта
Американская корпорация Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери работника компании Джона Барнетта, он неоднократно сообщал о... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T06:07+0300
2025-09-27T06:20+0300
общество
сша
boeing
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862865916.jpg?1758943212
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери работника компании Джона Барнетта, он неоднократно сообщал о нарушениях в деятельности Boeing и был найден мертвым в марте прошлого года, передает агентство Рейтер со ссылкой на соглашение о выплате средств, поданное в Окружной суд США в Южной Каролине. В марте 2024 года газета Hill сообщила, что Барнетт, 32 года проработавший в Boeing и неоднократно сообщавший о нарушениях в деятельности компании, был найден мертвым в своем фургоне в американском штате Южная Каролина с якобы нанесенной самому себе раной. "Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери Барнетта, которая согласилась отказаться от своих обвинений в том, что компания довела до самоубийства ее сына 9 марта 2024 года", - говорится в сообщении агентства. В компании заявили, что несколько лет назад Boeing принял меры по рассмотрению и решению вопросов, поднятых Барнеттом.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, boeing
Общество , США, Boeing
06:07 27.09.2025 (обновлено: 06:20 27.09.2025)
 
Boeing выплатит компенсацию матери умершего работника Джона Барнетта

Boeing выплатит 50 тысяч долларов матери умершего сотрудника, который сообщал о нарушениях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери работника компании Джона Барнетта, он неоднократно сообщал о нарушениях в деятельности Boeing и был найден мертвым в марте прошлого года, передает агентство Рейтер со ссылкой на соглашение о выплате средств, поданное в Окружной суд США в Южной Каролине.
В марте 2024 года газета Hill сообщила, что Барнетт, 32 года проработавший в Boeing и неоднократно сообщавший о нарушениях в деятельности компании, был найден мертвым в своем фургоне в американском штате Южная Каролина с якобы нанесенной самому себе раной.
"Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери Барнетта, которая согласилась отказаться от своих обвинений в том, что компания довела до самоубийства ее сына 9 марта 2024 года", - говорится в сообщении агентства.
В компании заявили, что несколько лет назад Boeing принял меры по рассмотрению и решению вопросов, поднятых Барнеттом.
 
ОбществоСШАBoeing
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала