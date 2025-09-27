Boeing выплатит компенсацию матери умершего работника Джона Барнетта

https://1prime.ru/20250927/boeing-862865916.html

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери работника компании Джона Барнетта, он неоднократно сообщал о нарушениях в деятельности Boeing и был найден мертвым в марте прошлого года, передает агентство Рейтер со ссылкой на соглашение о выплате средств, поданное в Окружной суд США в Южной Каролине. В марте 2024 года газета Hill сообщила, что Барнетт, 32 года проработавший в Boeing и неоднократно сообщавший о нарушениях в деятельности компании, был найден мертвым в своем фургоне в американском штате Южная Каролина с якобы нанесенной самому себе раной. "Boeing согласилась выплатить по меньшей мере 50 тысяч долларов матери Барнетта, которая согласилась отказаться от своих обвинений в том, что компания довела до самоубийства ее сына 9 марта 2024 года", - говорится в сообщении агентства. В компании заявили, что несколько лет назад Boeing принял меры по рассмотрению и решению вопросов, поднятых Барнеттом.

