В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ

В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ - 27.09.2025, ПРАЙМ

В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ

В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного | 27.09.2025

2025-09-27T15:47+0300

2025-09-27T15:47+0300

2025-09-27T15:48+0300

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija."Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта", — говорится в заявлении компании.Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

