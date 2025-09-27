https://1prime.ru/20250927/bpla-862883832.html
В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ
В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ - 27.09.2025, ПРАЙМ
В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ
В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T15:47+0300
2025-09-27T15:47+0300
2025-09-27T15:48+0300
бизнес
дания
москва
европа
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/44/841374453_0:57:2401:1407_1920x0_80_0_0_07e3dd51f5f36d0d691e0ad5d83d46f1.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija."Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта", — говорится в заявлении компании.Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://1prime.ru/20250927/tsel-862881990.html
https://1prime.ru/20250927/vengriya-862877510.html
дания
москва
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/44/841374453_127:0:2260:1600_1920x0_80_0_0_e92f598eab15f49cece8d05110c2aaf0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, дания, москва, европа, дмитрий песков, нато
Бизнес, ДАНИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, НАТО
В Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за БПЛА, пишут СМИ
Etaplius: в Вильнюсе задержали семь авиарейсов из-за беспилотников
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija.
"Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта", — говорится в заявлении компании.
На Западе назвали главную цель Европы против России
Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.
Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.
На минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.
Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО
на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы
, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе
, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
В Венгрии ответили на дерзкое заявление главы МИД Украины