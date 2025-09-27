https://1prime.ru/20250927/buterbrodeks-862866698.html

"Бутербродекс" в первой половине сентября остался на отметке 150,3 пункта

2025-09-27T08:06+0300

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, после кратковременного снижения в конце июля постепенно вернулся на "обжитой" этим летом круглый уровень, составив и во второй половине августа, и в первой половине сентября 150,3 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С конца мая по начало июля включительно индекс держался на уровне 150 пунктов. И только во второй половине июля впервые за это лето изменился - снизился до 147,9 пункта. Затем с 1 по 15 августа по сравнению со второй половиной июля средний чек вырос по батону (на 4,2%, до 50 рублей), огурцам (на 4,1%, до 102 рублей), кофе (на 3,1%, до 233 рублей) и сахару (на 1,5%, до 69 рублей). Остался прежним по ветчине (258 рублей), сливочному маслу (234 рубля) и сыру (239 рублей). Таким образом, индекс увеличился на 1,8 пункта - до 149,7 пункта. Во второй половине августа средний чек вырос по огурцам (на 9,8%, до 112 рублей) и кофе (на 1,7%, до 237 рублей). Снизился он по батону (на 6%, до 47 рублей), ветчине (на 1,2%, до 255 рублей) и сливочному маслу (на 0,4%, до 233 рублей). Остался прежним по сахару (69 рублей) и сыру (239 рублей). То есть по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом "Бутербродекс" прибавил 0,6 пункта, достигнув 150,3 пункта. Наконец, с 1 по 15 сентября средний чек вырос по огурцам (на 2,7%, до 115 рублей) и ветчине (на 0,8%, до 257 рублей). Снизился он по кофе (на 3%, до 230 рублей), сливочному маслу (на 0,4%, до 232 рублей) и сыру (на 0,4%, до 238 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (47 рублей) и сахару (69 рублей). В итоге индекс остался на отметке 150,3 пункта.

