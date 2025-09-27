В Минвостокразвития рассказали о создании единого госпроектного института
Вид на город Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Единый государственный проектный институт намерены запустить к 1 января 2027 года, работы по его созданию уже ведутся с Минстроем, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В августе Чекунков попросил президента России Владимира Путина поддержать создание на Дальнем Востоке единого государственного проектного института.
"Соответствующее поручение президента (по созданию института - ред.) вышло. Поэтому сейчас мы работаем вместе с Минстроем… Думаю, мы возьмем на эту работу 2026 год, и к первому января 2027 года он должен заработать", - сказал Чекунков журналистам в ответ на вопрос РИА Новости на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week)
Он отметил, что серия консультаций по поводу создания института прошла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с учетом новых подходов к строительству.
"В России очень бурно развивается сектор строительства и применения современных технологий, в том числе даже искусственного интеллекта, модельных решений. Это очень важно. Мы строим школы, детские сады, объекты спорта, культуры. И зачастую проектировать уникальный объект не всегда рационально. Можно иметь модельное решение, которое просто привязывать к конкретной площадке, конкретной территории. Это более эффективно. Даже использование новых подходов и материалов 3D-принтинга - это все должно найти отражение в комплексе мер, который мы вместе с Минстроем готовим для того, чтобы строительство на Дальнем Востоке и в Арктике было быстрее и эффективнее", - уточнил Чекунков.