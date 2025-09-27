Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чекунков рассказал о взаимодействии с Японией и Южной Кореей на уровне МСП - 27.09.2025
Чекунков рассказал о взаимодействии с Японией и Южной Кореей на уровне МСП
экономика
россия
мировая экономика
япония
южная корея
корея
алексей чекунков
минвостокразвития
россия, мировая экономика, япония, южная корея, корея, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КОРЕЯ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
17:26 27.09.2025
 
Чекунков рассказал о взаимодействии с Японией и Южной Кореей на уровне МСП

Чекунков: Япония и Южная Корея активно взаимодействуют с Россией на уровне МСП

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Япония и Южная Корея довольно активно взаимодействуют с Россией на уровне малого и среднего бизнеса, отношения на человеческом уровне остаются позитивными, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Хотя и Корея, и Япония последние пару лет занимают несколько недружественные нам позиции, тем не менее, на среднем уровне, на уровне малого, среднего бизнеса довольно много взаимодействия происходит, и отношения на человеческом уровне достаточно позитивные", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week).
Он отметил, что это сотрудничество, которому уже много столетий, продолжится и будет развиваться на взаимной выгоде России и соседних стран.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯКОРЕЯАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
