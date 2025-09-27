https://1prime.ru/20250927/chen-862863942.html

Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей

Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей - 27.09.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T03:27+0300

2025-09-27T03:27+0300

2025-09-27T03:27+0300

экономика

мировая экономика

общество

кндр

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862863942.jpg?1758932870

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Он (Ким Чен Ын - ред.) твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является необходимой первоочередной задачей с точки зрения обеспечения обстановки безопасности республики, самым правильным выбором для настоящего и будущего времени государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться", - передает ЦТАК. Согласно информации агентства, Ким Чен Ын отметил, что "ядерный щит и меч" призваны гарантировать защиту интересов и права страны, а обладание стратегическим ядерным потенциалом "является надежной гарантией будущей безопасности". Также в ходе встречи лидер КНДР наметил "программные задачи" для повышения ядерного потенциала страны. Лидер КНДР ранее заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право.

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , кндр, ким чен ын