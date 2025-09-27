https://1prime.ru/20250927/chen-862863942.html
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей - 27.09.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T03:27+0300
2025-09-27T03:27+0300
2025-09-27T03:27+0300
экономика
мировая экономика
общество
кндр
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862863942.jpg?1758932870
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Он (Ким Чен Ын - ред.) твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является необходимой первоочередной задачей с точки зрения обеспечения обстановки безопасности республики, самым правильным выбором для настоящего и будущего времени государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться", - передает ЦТАК.
Согласно информации агентства, Ким Чен Ын отметил, что "ядерный щит и меч" призваны гарантировать защиту интересов и права страны, а обладание стратегическим ядерным потенциалом "является надежной гарантией будущей безопасности". Также в ходе встречи лидер КНДР наметил "программные задачи" для повышения ядерного потенциала страны.
Лидер КНДР ранее заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право.
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , кндр, ким чен ын
Экономика, Мировая экономика, Общество , КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей
ЦТАК: Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному противостоянию первоочередной задачей
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Он (Ким Чен Ын - ред.) твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является необходимой первоочередной задачей с точки зрения обеспечения обстановки безопасности республики, самым правильным выбором для настоящего и будущего времени государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться", - передает ЦТАК.
Согласно информации агентства, Ким Чен Ын отметил, что "ядерный щит и меч" призваны гарантировать защиту интересов и права страны, а обладание стратегическим ядерным потенциалом "является надежной гарантией будущей безопасности". Также в ходе встречи лидер КНДР наметил "программные задачи" для повышения ядерного потенциала страны.
Лидер КНДР ранее заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право.