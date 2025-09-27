Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей - 27.09.2025
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Он (Ким Чен Ын - ред.) твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является необходимой первоочередной задачей с точки зрения обеспечения обстановки безопасности республики, самым правильным выбором для настоящего и будущего времени государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться", - передает ЦТАК. Согласно информации агентства, Ким Чен Ын отметил, что "ядерный щит и меч" призваны гарантировать защиту интересов и права страны, а обладание стратегическим ядерным потенциалом "является надежной гарантией будущей безопасности". Также в ходе встречи лидер КНДР наметил "программные задачи" для повышения ядерного потенциала страны. Лидер КНДР ранее заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право.
03:27 27.09.2025
 
Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей

ЦТАК: Ким Чен Ын назвал подготовку к ядерному противостоянию первоочередной задачей

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с научно-техническими специалистами ядерной области назвал подготовку к ядерному единоборству первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Он (Ким Чен Ын - ред.) твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является необходимой первоочередной задачей с точки зрения обеспечения обстановки безопасности республики, самым правильным выбором для настоящего и будущего времени государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться", - передает ЦТАК.
Согласно информации агентства, Ким Чен Ын отметил, что "ядерный щит и меч" призваны гарантировать защиту интересов и права страны, а обладание стратегическим ядерным потенциалом "является надежной гарантией будущей безопасности". Также в ходе встречи лидер КНДР наметил "программные задачи" для повышения ядерного потенциала страны.
Лидер КНДР ранее заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право.
 
