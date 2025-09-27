https://1prime.ru/20250927/dmitriev-862874068.html

Глава РФПИ оценил планы Британии ввести электронные ID

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал планы британского правительства по введению электронных удостоверений личности "политическим самоубийством" премьера Великобритании Кира Стармера. В пятницу Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году. "Пока Европа движется к цивилизационному самоубийству, непопулярный Кир Стармер выбирает политическое самоубийство, продвигая систему цифровых удостоверений личности в дополнение к неконтролируемой иммиграции. Это не только полный контроль над гражданами Великобритании, но и безработные и злые мигранты без удостоверений личности. Он сошёл с ума?" - написал Дмитриев в соцсети Х. Пресс-секретарь канцелярии Стармера 3 сентября объявил местным СМИ, что в Великобритании рассматривают возможность введения цифрового удостоверения личности для борьбы с незаконными мигрантами, которые покупают поддельные документы. В четверг газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией. Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами. Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты". Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

