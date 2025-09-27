Президент ОАЭ обсудил с главой OpenAI сотрудничество в сфере ИИ
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
ДУБАЙ, 27 сен - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил в Абу-Даби с главой американской технологической компании OpenAI Сэмом Альтманом развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"На встрече обсуждался потенциал расширения сотрудничества между OpenAI и эмиратскими компаниями, специализирующимися на исследованиях и применении ИИ, в соответствии с видением будущего страны и её амбициями по созданию интегрированной системы ИИ, которая будет служить планам развития и усилиям по созданию экономики, основанной на знаниях", - сообщает WAM.
В мае пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office объявила, что в ОАЭ будет построен первый за пределами США центр обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, NVIDIA и Cisco, а также японского инвестбанка SoftBank Group.
Президент США Дональд Трамп 22 января объявил о создании в Штатах компании Stargate, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
Власти Абу-Даби отметили, что вычислительная мощность проекта Stargate UAE составит 1 гигабайт, и он станет частью планируемого кластера для обработки данных ИИ в Абу-Даби мощностью 5 гигабайт, о котором было объявлено в ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае. Строительством проекта занимается эмиратская компания G42, а операторами станут американские OpenAI и Oracle. Первую очередь проекта мощностью 200 мегаватт планировалось запустить в 2026 году.