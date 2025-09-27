https://1prime.ru/20250927/ekspert-862866462.html
Эксперт оценил стоимость транспортировки СПГ из США в Турцию
Эксперт оценил стоимость транспортировки СПГ из США в Турцию - 27.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил стоимость транспортировки СПГ из США в Турцию
Стоимость транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Турцию может оказаться выше цены на газ, который республика закупает в регионе, заявил РИА... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T07:34+0300
2025-09-27T07:34+0300
2025-09-27T07:34+0300
энергетика
газ
мировая экономика
турция
сша
вашингтон
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
аэс "аккую"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862866462.jpg?1758947685
АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Турцию может оказаться выше цены на газ, который республика закупает в регионе, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне.
"Газ закупается в США, при этом его цена официально не объявляется. Даже транспортировка этого газа в Турцию может обойтись дороже, чем закупки в нашем регионе. Трамп хвалит Эрдогана, но это обернется дорогим газом для граждан", - отметил эксперт.
Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать. По его словам, "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток".
Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".
турция
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, турция, сша, вашингтон, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, аэс "аккую", газопровод "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, АЭС "Аккую", Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
Эксперт оценил стоимость транспортировки СПГ из США в Турцию
Экс-атташе Турции Сефа: доставка СПГ из США в страну может обойтись дороже
АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Турцию может оказаться выше цены на газ, который республика закупает в регионе, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне.
"Газ закупается в США, при этом его цена официально не объявляется. Даже транспортировка этого газа в Турцию может обойтись дороже, чем закупки в нашем регионе. Трамп хвалит Эрдогана, но это обернется дорогим газом для граждан", - отметил эксперт.
Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать. По его словам, "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток".
Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".