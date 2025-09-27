https://1prime.ru/20250927/ekspert-862866462.html

Эксперт оценил стоимость транспортировки СПГ из США в Турцию

АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Стоимость транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Турцию может оказаться выше цены на газ, который республика закупает в регионе, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне. "Газ закупается в США, при этом его цена официально не объявляется. Даже транспортировка этого газа в Турцию может обойтись дороже, чем закупки в нашем регионе. Трамп хвалит Эрдогана, но это обернется дорогим газом для граждан", - отметил эксперт. Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать. По его словам, "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток". Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".

